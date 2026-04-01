영화 ‘왕사남’ 배경 계유정란, 통계물리학으로 풀어보니…

이미지 확대 1600만 관객을 향해 달려가고 있는 한국 영화 ‘왕과 사는 남자’의 스틸컷. 영화로 인해 배경인 ‘계유정란’ 등 역사적 사건에 관한 관심도 높아지고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 1600만 관객을 향해 달려가고 있는 한국 영화 ‘왕과 사는 남자’의 스틸컷. 영화로 인해 배경인 ‘계유정란’ 등 역사적 사건에 관한 관심도 높아지고 있다.

이미지 확대 통계물리학으로 구성한 계유정란 당시 관료의 연결망 조선왕조실록으로 구성한 계유정난 당시 단종, 수양대군, 안평대군 등 왕족과 관료들의 연결망 그래픽. 정난 이후 세조와 가까웠던 관료들은 공신이 되고(빨강), 안평과 가까웠던 관료들은 숙청(파랑)되면서 관료제에 큰 변화가 생겼음을 보여준다.



카이스트 제공 닫기 이미지 확대 보기 통계물리학으로 구성한 계유정란 당시 관료의 연결망 조선왕조실록으로 구성한 계유정난 당시 단종, 수양대군, 안평대군 등 왕족과 관료들의 연결망 그래픽. 정난 이후 세조와 가까웠던 관료들은 공신이 되고(빨강), 안평과 가까웠던 관료들은 숙청(파랑)되면서 관료제에 큰 변화가 생겼음을 보여준다.



카이스트 제공

이미지 확대 조선 후기 세도가의 관료제 장악 현상 그래픽 조선후기-말기 특정 가문(안동 김, 풍양 조, 여흥 민, 반남 박씨)의 관료제 장악 현상을 나타낸 그래픽. 과거급제자(위), 총성공지표 상위 10%층(아래)에 대한 이들 가문의 장악도가 심화하면서 관료들 사이의 총성공지표의 불균등과 계층화가 심해지는 현상이 나타났다.



카이스트 제공 닫기 이미지 확대 보기 조선 후기 세도가의 관료제 장악 현상 그래픽 조선후기-말기 특정 가문(안동 김, 풍양 조, 여흥 민, 반남 박씨)의 관료제 장악 현상을 나타낸 그래픽. 과거급제자(위), 총성공지표 상위 10%층(아래)에 대한 이들 가문의 장악도가 심화하면서 관료들 사이의 총성공지표의 불균등과 계층화가 심해지는 현상이 나타났다.



카이스트 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

1500만을 훌쩍 넘어 1600만 관객을 향해 달려가고 있는 한국 영화 ‘왕과 사는 남자’는 수양대군의 왕위 찬탈 첫 단계인 ‘계유정란’ 이후를 배경으로 한다. 계유정란 이후 관료들의 운명은 어떻게 변했을까.카이스트 문화기술대학원, 중국 홍콩침례대, 홍콩대 공동 연구팀은 조선왕조실록과 과거 급제자 명단인 ‘문과방목’(文科榜目)을 디지털 인문학과 복잡계 방법론으로 분석해 조선 관료 1만 4600여명의 경력 패턴을 규명했다고 1일 밝혔다. 조선 관료 사회의 성공과 몰락의 법칙을 과학적으로 규명한 이번 연구 결과는 통계 물리학 분야 국제 학술지 ‘물리학 A: 통계적 메커니즘과 그 응용’ 4월호에 실렸다.조선왕조실록은 600년 넘는 기간 동안 국가 운영 기록을 자세히 담고 있어 당시 정치·사회 구조를 정밀하게 복원할 수 있는 방대한 데이터다. 연구팀은 우선 조선 초기 권력 구조가 극적으로 변동한 사건인 1453년 ‘계유정란’을 정량 분석했다. 실록 기록을 바탕으로 단종, 수양대군, 안평대군과 교류한 관료들의 관계망을 구축한 결과 수양대군(세조)과 가까웠던 인물들은 공신으로 부상하고 안평대군 측 인물들은 숙청되는 등 권력 변화가 데이터로 명확하게 나타났다. 이런 무력 정변은 흔한 사례가 아니어서 연구팀은 관료제의 일반 작동 방식을 이해하기 위해 장기적 분석을 했다.연구팀은 관료가 맡았던 관직의 지위와 재직 기간을 종합해 ‘총성공지표’를 개발해 개별 관료가 어떤 지위에서 얼마나 오래 활동했는지 정량적으로 측정했다. 분석 결과 조선 건국 이후 약 400년 동안은 출신 가문이나 지역, 개인의 성공지표 사이에 일정 수준의 상관 관계가 있었고 비교적 안정적으로 유지되는 정상적 상태를 유지한 것으로 확인됐다. 이는 일정 수준의 공정성과 사회적 이동성이 유지됐다는 것을 보여준다고 연구팀은 설명했다. 그러나, 조선 후기에 접어들면서 안동 김씨, 풍양 조씨 등 특정 가문이 경쟁이 아닌 권세를 통해 과거에 급제하고 고위 관직을 차지하면서 관료 사회의 불평등이 급격히 심화한 것으로 나타났다. 데이터 상으로 특정 가문이 관료의 성공 지표를 집중적으로 차지하는 현상이 확인됐다. 이는 공정한 인재 등용 시스템의 붕괴를 의미하며, 실력 본위의 등용 시스템이 무너진 구조적 변동을 해결하지 못해 조선 사회는 쇠퇴와 멸망의 길을 걷게 됐다는 지적이다.연구를 이끈 박주용 카이스트 교수는 “이번 연구는 디지털화된 역사 자료와 과학적 데이터 분석을 결합해 단기간 역사적 사건을 해석하는 수준을 넘어 한 국가 전체 구조의 역사적 변동을 관찰한 사례”라며 “국가의 흥망성쇠에 개인과 집단의 행위가 미치는 영향을 보여줌으로써 현대 사회의 공정성과 인재 등용 문제에도 중요한 시사점을 준다”고 밝혔다. 박 교수팀은 인공지능(AI)으로 조선사 데이터베이스를 확장해 해외의 관료제와 비교하고, 전 세계와의 교류 기록도 분석해 조선의 국제사적 의의를 거시적으로 규명하는 추가 연구를 진행할 계획이다.