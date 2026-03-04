“2월 28일” 콕 집은 머스크의 AI…공습 날짜 적중에 ‘소름’

이미지 확대 테슬라 최고경영자(CEO) 일론 머스크. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 테슬라 최고경영자(CEO) 일론 머스크. 로이터 연합뉴스

미국과 이스라엘의 이란 공습 날짜를 정확히 지목한 인공지능(AI) 모델이 있었다는 사실이 알려지며 온라인에서 “소름 돋는다”는 반응이 확산하고 있다. 일론 머스크의 AI 모델 ‘그록(Grok)’이다.2일(현지시간) 예루살렘포스트에 따르면 공습 사흘 전 주요 AI 모델 4개에 가상의 미·이란 충돌 시나리오를 제시하고 공습 가능 날짜를 특정하도록 한 실험에서 그록은 2월 28일을 지목했다. 반면 앤트로픽의 ‘클로드’는 3월 7~8일, 구글 ‘제미나이’는 3월 4~6일을 제시했고, 오픈AI ‘챗GPT’는 3월 1일을 언급한 뒤 3월 3일로 수정했다.다만 전문가들은 이를 초자연적 예측으로 보기는 어렵다고 지적한다. 긴장이 고조된 정세 속에서 확률적으로 가장 가능성이 높은 날짜를 제시했을 가능성이 크다는 분석이다.관심은 AI의 예측 적중 여부를 넘어 실제 군사 활용으로 옮겨가고 있다. 월스트리트저널(WSJ)은 미군이 이번 이란 공습 과정에서 앤트로픽의 AI 모델 ‘클로드’를 활용했다고 보도했다. 미 중부사령부(CENTCOM)는 정보 평가와 목표물 식별, 전장 시뮬레이션 등에 AI를 사용한 것으로 전해졌다.AI는 위성 영상과 드론 데이터, 감청 정보 등을 통합 분석해 표적 위치와 예상 부수 피해를 수치화해 제시한다. 지휘관은 이를 토대로 최종 결정을 내린다. 전문가들은 AI가 현대전 ‘킬 체인(Kill Chain)’의 핵심 축으로 자리 잡고 있다고 평가한다.이 과정에서 윤리 논쟁도 확산하고 있다. 클로드를 개발한 앤트로픽은 “대규모 국내 감시와 완전 자율 살상 무기에는 기술을 제공하지 않겠다”는 원칙을 밝혀 왔다. 그러나 트럼프 행정부는 이를 문제 삼아 앤트로픽을 ‘공급망 위험 기업’으로 지정했다.실리콘밸리 내부에서도 반발이 이어졌다. 구글 직원 약 830명과 오픈AI 직원 약 100명 등 900여명은 ‘우리는 분열되지 않는다’라는 제목의 공개서한에 서명하며 앤트로픽에 연대 의사를 밝혔다. 이들은 국방부가 AI 기업을 분열시키고 있다고 주장하며 군사용 AI의 윤리적 한계를 지켜야 한다고 촉구했다.시장 반응도 엇갈렸다. 시장조사업체 센서타워에 따르면 앤트로픽의 ‘클로드’는 미국 앱스토어 무료 앱 순위 1위에 올랐고, 다운로드 수는 하루 만에 37% 증가했다. 반면 오픈AI가 국방부와 계약을 맺었다는 소식이 전해진 직후 챗GPT의 앱 삭제율은 하루 만에 295% 늘어났다.웹 분석업체 스탯카운터는 2월 한 달간 챗GPT 점유율이 5.5%포인트 하락한 반면 클로드는 2.7%포인트 상승했다고 밝혔다. 앱스토어에서는 챗GPT에 대한 ‘1점’ 리뷰가 급증하고 클로드에는 5점 평가가 몰리는 등 이용자 반응도 극명하게 갈리고 있다.샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 국방부 계약이 “기회주의적으로 보였다”고 인정하면서도, 대규모 감시나 자율 살상 무기에 AI가 사용되지 않도록 계약서에 명시했다고 해명했다.