재선에 실패한 이광형 카이스트 총장 사의 표명

이미지 확대 이광형 카이스트 총장이 재선에 실패한 뒤 사의를 표명했다.



서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 이광형 카이스트 총장이 재선에 실패한 뒤 사의를 표명했다.



서울신문 DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이광형 카이스트 총장이 사의를 표명했다.27일 카이스트에 따르면 이 총장이 오늘 중 카이스트에 정식 사직서를 제출하고, 수리되면 이균민 교학부총장이 총장 직무대행을 맡는 체제로 전환된다.이 총장은 전날 카이스트 이사회가 신임 총장 선출 안건을 부결시키면서 사의를 결정한 것으로 보인다. 카이스트 이사회는 이 총장과 김정호 카이스트 전기 및 전자공학부 교수, 이용훈 울산과학기술원(UNIST) 전 총장 등 3인을 놓고 선임 여부를 투표했지만, 과반수 득표를 얻은 후보가 없어 부결했다.총장 선임이 부결되면서 처음부터 다시 후보를 뽑는 재공모 절차에 돌입하게 되면서 선임까지는 수개월 걸릴 것으로 예상된다.2021년 제17대 총장으로 부임한 이 총장의 임기는 지난해 2월까지였다. 이 총장은 재임 중에 학생들에게 도전 정신을 강조하고, 기업과 독지가 등 다양한 이들의 기부를 끌어내기도 했다.