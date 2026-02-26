36년 만에 찾아온 정월대보름 밤 개기월식

평소보다 붉은 달 ‘블러드문’ 현상도

다음 개기월식은 2028년 12월 31일

이미지 확대 정월대보름인 다음달 3일에는 전국에서 개기월식 현상을 관측할 수 있다. 정월대보름에 개기월식 현상이 나타나는 것은 36년 만이다. 이 때 달은 평소보다 어둡고 붉은 색을 띄는 블러드문이 될 전망이다.



이미지 확대 2026년 3월 3일 개기월식 진행도



이미지 확대 2026년 3월 3일 개기월식 달의 위치도



정월대보름인 다음 달 3일 전국에서 개기월식을 볼 수 있게 된다. 정월대보름에 개기월식인 것은 1990년 2월 10일 이후 36년 만이다.한국천문연구원은 3월 3일 밤에 달이 지구의 그림자에 완전히 가려지는 개기월식이 일어난다고 26일 예보했다. 이번 개기월식은 날씨가 좋을 경우 전국에서 달이 뜬 이후부터 관측이 가능할 것으로 기대된다. 기상청 중기예보에 따르면, 기상청 중기예보에 따르면, 3일 오전까지는 전국이 흐리고 비나 눈이 내리지만, 오후에는 강원 영동, 경상권, 제주도를 제외한 지역은 날씨가 맑아 월식 관측이 가능할 것으로 예상된다.동아시아와 호주, 태평양, 아메리카 지역에서 관측할 수 있는 이번 개기월식은 지구 반그림자에 달이 들어가는 반영식을 시작으로 달이 지구 본그림자에 일부분 가려지는 부분식이 오후 6시 49분 48초에 시작된다. 달이 지구 그림자에 완전히 들어가는 개기식은 오후 8시 4분에 시작되고, 오후 8시 33분 42초에 최대가 된다. 개기식은 오후 9시 3분 24초에 끝나고, 서서히 달이 빠져나오면서 부분식은 오후 10시 17분 36초에 끝난다.달이 지구 그림자에 가장 깊게 들어가는 최대식 시간은 오후 8시 33분 42초인데, 이때 달의 고도가 약 24도로 동쪽 하늘에서 관측할 수 있다. 개기식이 진행되는 오후 8시 4분부터 오후 9시 3분 24초까지 약 1시간 동안은 지구 대기를 통과한 태양 빛 때문에 평소보다 어둡고 붉은 달인 ‘블러드문’을 볼 수 있다.이번 개기월식에 앞서 한국에서는 지난해 9월 8일 개기월식이 있었고, 2년 뒤인 2028년 7월 7일에 부분월식, 2028년 마지막 날인 12월 31일에 개기월식이 관측할 수 있다.