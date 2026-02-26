기초과학연구원(IBS) 바이러스 면역 연구센터장에 정연석 서울대 교수

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

기초과학연구원(IBS) 바이러스 면역 연구센터장에 정연석 서울대 교수

유용하 기자
유용하 기자
입력 2026-02-26 09:52
수정 2026-02-26 09:52
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
기초과학연구원 한국바이러스기초연구소 바이러스 면역 연구센터 신임 센터장으로 선임된 정연석 서울대 약대 교수 기초과학연구원(IBS) 제공
기초과학연구원 한국바이러스기초연구소 바이러스 면역 연구센터 신임 센터장으로 선임된 정연석 서울대 약대 교수

기초과학연구원(IBS) 제공


기초과학연구원(IBS)은 한국바이러스기초연구소 바이러스 면역 연구센터 신임 연구센터장으로 정연석(52) 서울대 약대 교수를 선임했다고 26일 밝혔다.

정 신임 센터장은 면역세포 분화와 기능 조절 기전을 중심으로 감염, 알레르기, 자가면역질환, 암 등 폭넓은 질환을 연구한 세계적 면역학자다. 서울대 약대에서 박사학위를 받은 뒤 미국 MD 앤더슨 암센터 박사후연구원, 텍사스대 의대 교수를 거쳐 서울대 약대 교수로 자리를 옮겨 면역학 분야 핵심 연구를 이끌어 왔다. 정 신임 센터장은 면역세포 간 상호작용과 조직 미세환경에서 면역 기능이 어떻게 조절되는지를 분자 및 세포 수준에서 규명하는 데 초점을 맞춰왔다.

정 센터장은 “한국바이러스기초연구소의 우수한 바이러스 연구 역량과 면역학적 접근을 융합해 감염 면역의 본질을 규명하고 미래 감염병 대응을 위한 기초과학적 토대를 확립할 것”이라며 “바이러스 감염에 따른 면역세포 반응의 조절 기전과 조직 특이적 면역 반응을 체계적으로 규명할 예정”이라고 밝혔다.

유용하 과학전문기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
정연석 신임 센터장이 선임된 연구소는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로