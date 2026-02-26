기초과학연구원(IBS) 바이러스 면역 연구센터장에 정연석 서울대 교수

이미지 확대 기초과학연구원 한국바이러스기초연구소 바이러스 면역 연구센터 신임 센터장으로 선임된 정연석 서울대 약대 교수



기초과학연구원(IBS)은 한국바이러스기초연구소 바이러스 면역 연구센터 신임 연구센터장으로 정연석(52) 서울대 약대 교수를 선임했다고 26일 밝혔다.정 신임 센터장은 면역세포 분화와 기능 조절 기전을 중심으로 감염, 알레르기, 자가면역질환, 암 등 폭넓은 질환을 연구한 세계적 면역학자다. 서울대 약대에서 박사학위를 받은 뒤 미국 MD 앤더슨 암센터 박사후연구원, 텍사스대 의대 교수를 거쳐 서울대 약대 교수로 자리를 옮겨 면역학 분야 핵심 연구를 이끌어 왔다. 정 신임 센터장은 면역세포 간 상호작용과 조직 미세환경에서 면역 기능이 어떻게 조절되는지를 분자 및 세포 수준에서 규명하는 데 초점을 맞춰왔다.정 센터장은 “한국바이러스기초연구소의 우수한 바이러스 연구 역량과 면역학적 접근을 융합해 감염 면역의 본질을 규명하고 미래 감염병 대응을 위한 기초과학적 토대를 확립할 것”이라며 “바이러스 감염에 따른 면역세포 반응의 조절 기전과 조직 특이적 면역 반응을 체계적으로 규명할 예정”이라고 밝혔다.