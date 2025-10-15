양자컴퓨팅 개척자 페터 졸러, 이휘소상 수상

방금 들어온 뉴스

양자컴퓨팅 개척자 페터 졸러, 이휘소상 수상

유용하 기자
유용하 기자
입력 2025-10-15 15:14
수정 2025-10-15 16:33
올해 이휘소상 수상자로 선정된 페터 졸러 오스트리아 인스부르크대 교수 독일 막스 플랑크 양자광학 연구소 제공
올해 이휘소상 수상자로 선정된 페터 졸러 오스트리아 인스부르크대 교수

독일 막스 플랑크 양자광학 연구소 제공


과학기술정보통신부와 아시아태평양이론물리센터는 양자컴퓨팅 모델을 제시한 세계적인 양자 과학자 페터 졸러(73) 오스트리아 인스부르크대 교수를 올해 ‘이휘소상’ 수상자로 선정했다고 15일 밝혔다.

졸러 교수는 양자광학과 양자 정보과학 분야 권위자로 이온 트랩을 전기장에 가둬 양자비트를 구현하는 양자컴퓨터 모델을 마련하고 광격자 초전도 상태 원자를 이용한 양자 시뮬레이션 모델을 제안하는 등 현대 양자컴퓨팅의 이론적 기초를 마련한 인물로 평가받는다. 또 ‘장거리 얽힘 분배’를 기반으로 한 양자 인터넷 개념을 제안해 양자 통신과 네트워크 분야에 새로운 비전을 제시하기도 했다.

시상식은 오는 22일 광주 김대중컨벤션센터에서 한국물리학회 추계학술대회와 함께 열린다. 졸러 교수는 기조 강연할 예정이다.

이휘소 상은 세계적인 이론 물리학자 고 이휘소 박사의 이름을 딴 국내 유일의 학술상으로, 2012년 아태 이론물리센터가 제정했다. 한국인으로 노벨물리학상에 가장 근접했던 인물로 평가받는 이휘소 박사는 게이지 이론의 재규격화 정립과 참 입자의 탐색에 관한 연구로 널리 알려졌다.

유용하 과학전문기자
