나로우주센터에서 민간 발사체 쏜다

기사 검색

나로우주센터에서 민간 발사체 쏜다

유용하 기자
유용하 기자
입력 2025-09-19 16:34
수정 2025-09-19 16:34
나로우주센터 민간 이용 가능해져
2027년 민간 발사장 구축 전
나로우주센터 부지 및 시설 이용 가능

이미지 확대
2027년 민간 발사장 구축 이전에 전남 고흥 나로우주센터 부지와 시설을 민간에게 개방하는 계획이 발표됐다. 서울신문 DB
2027년 민간 발사장 구축 이전에 전남 고흥 나로우주센터 부지와 시설을 민간에게 개방하는 계획이 발표됐다.

서울신문 DB


민간 우주발사체(로켓)도 앞으로는 나로우주센터에서 발사 가능해진다.

우주항공청은 19일 경남 사천 청사에서 전남 고흥 나로우주센터 사용을 원하는 민간기업과 간담회를 열고 나로우주센터 부지와 시설을 민간에도 개방한다는 계획을 밝혔다.

이번 간담회에는 우주청 산하 한국항공우주연구원과 우나스텔라, 이노스페이스, 페리지에어로스페이스 등 국내 발사체 기업 3곳 관계자가 참석해 ‘민간기업 나로우주센터 사용 절차 안내서’에 대해 논의했다.

안내서에는 민간기업이 나로우주센터 시설과 장비, 서비스를 사용할 때 필요한 사전 협의, 신청, 심사, 허가, 발사 후 사후 조치 등이 담긴 표준 절차서다.

이번 논의를 통해 민간 우주 기업들은 2027년 민간 발사장 구축 이전에 나로우주센터 내 접안시설, 민간 발사장 공사 유휴용지 등을 발사용으로 쓸 수 있다. 안내서의 구체적인 내용은 의견 수렴을 거쳐 다음 달 공개될 예정이다.



노경원 우주청 차장은 “민간 발사장 구축 전 민간기업의 발사 수요에 대응하기 위해 올 초부터 발사장 지원을 추진해 왔다”며 “앞으로도 뉴스페이스를 이끌어 가는 민간 우주산업의 체계적인 성장을 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.
유용하 과학전문기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
