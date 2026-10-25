‘명태균 게이트’ 혼선… 김건희 대법 판결에 향방 달려

尹부부·오, 하급심 6번 중 4번 무죄
‘명태균 게이트’ 재판의 하급심 판단이 엇갈리면서 최종 결론은 대법원으로 넘어가게 됐다. 윤석열 전 대통령 부부와 오세훈 서울시장 등 3명의 피고인의 6번의 재판에서 4차례 무죄가 나온 가운데 김건희 여사 사건을 담당하는 대법원 전원합의체 결론이 나머지 상고심의 향방을 가를 전망이다.
특검 불복… 전원합의체 심리 진행
25일 법조계에 따르면 대법원 전원합의체(주심 박영재 대법관)는 지난 22일 ‘명태균 여론조사’를 포함한 김 여사 3대 의혹 사건 두번째 심리를 진행했다. 대법원은 7월 24일 예정됐던 선고를 하루 앞두고 사건을 전합에 넘겼다. 김 여사는 명씨로부터 여론조사를 무상으로 수수한 혐의로 1·2심에서 무죄를 선고받았다. 명씨 진술의 신빙성을 낮게 평가한 것이 주된 요인이 됐다. 이 사건이 전합으로 넘어간 것을 두고 엇갈린 하급심 판결을 정리하기 위한 것이라는 해석이 나왔다.
같은 혐의로 기소된 윤 전 대통령은 1심에서 징역 2년을 선고받았으나, 오 시장에게 무죄를 선고한 서울고법 형사7부가 지난 7일 무죄로 뒤집었다. 명씨의 여론조사 무상 제공이 정치자금 기부에 해당하지 않는다는 이유였다.
세 피고인 사건 모두 대법원에 올라가면서 상고심에서는 결국 명씨의 진술을 어디까지 믿어야 하는지가 최대 쟁점이 될 것으로 예상된다. 기존 대법원 판례는 진술 신빙성에 대해 엄격한 잣대를 유지하고 있다. 명씨에게 여론조사를 의뢰했는지도 핵심이다.
윤유진 서울시의원, ‘잠실고 학급 증설 토론회’ 성공리 개최… 교육청 긍정 답변 이끌어
서울시의회 교육위원회 윤유진 의원(국민의힘, 송파1)이 23일 서울시의회 제1대회의실에서 개최한 ‘잠실고 학급 증설을 위한 학부모 토론회’가 학부모 50여명이 참석한 가운데 성황리에 마무리됐다. 이날 서울시교육청은 잠실고 학급 증설에 대해 “매우 긍정적으로 검토하겠다”고 밝혀 학급 확대에 대한 기대를 높였다. 토론회는 잠실고 학급 증설의 타당성을 점검하고, 고교 내신 5등급제와 고교학점제 도입 속에서 소규모 학교가 마주한 구조적 한계를 짚어보는 자리였다. 고려대학교 교육학과 홍후조 교수가 발제자로 나섰고, 종로학원 임성호 대표, 한국교육개발원 이승호 학교·제도연구실장, 잠실고 박라진 학부모회장, 서울시교육청 김오영 학교지원과장이 패널로 토론에 동참했다. 현장 축사는 서울시의회 국민의힘 김길영 대표의원, 이희원 교육위원회 부위원장, 서울시교육청 김덕희 행정국장이 맡았다. 아울러 더불어민주당 김정우 교육위원의 사회로 같은 당 선정환·김현우 의원도 자리를 함께해, 잠실고의 교육 환경 개선을 두고 여야가 초월적 공감대를 형성했다. 발제에 나선 홍후조 교수는 학생들의 실제 진학 수요에 발맞추어 학급 수를 확대해야 한다고 역설하며 내신 5등급제와 고교학점제 등 현행
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법률심인 대법원에서는 증거들이 적법하게 수집·채택됐는지도 따질 것으로 예상된다. 특검이 ‘결정적 증거’로 꼽은 김한정씨와 강혜경씨의 대화 녹음은 1심에서 증거로 인정됐지만 2심은 위법 수집 증거로 판단해 배척했다.
세줄 요약
- 하급심 판단 엇갈리며 대법원 상고심으로 이동
- 김건희 전합 결론이 윤 전 대통령·오세훈 사건 영향
- 명씨 진술 신빙성과 증거 적법성 핵심 쟁점
2026-10-26 4면
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김건희 여사는 명태균 여론조사 수수 혐의로 1·2심에서 어떤 판결을 받았는가?