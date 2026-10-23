영풍 ‘8369억 손배소’ 패소… 고려아연 손 들어준 법원

“자사주 공개 매수, 의무 위반 아냐”

고려아연 경영권 분쟁 영향 주목

2026-10-23 10면

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고려아연 경영권을 두고 대립 중인 영풍이 자사주 공개매수로 손해를 입었다며 최윤범 고려아연 회장 등 이사진을 상대로 낸 손해배상 소송에서 패소했다. 법원이 최 회장 등의 손해배상 책임을 인정하지 않으면서 향후 경영권 분쟁에 미칠 영향에 관심이 쏠린다.서울중앙지법 민사합의30부(부장 김석범)는 22일 영풍이 8369억원 규모의 손해를 배상하라며 최 회장 등 이사 10명을 상대로 제기한 주주대표소송에서 원고 패소로 판결했다. ﻿﻿2024년 영풍은 고려아연과의 경영권 다툼 과정에서 MBK파트너스와 함께 고려아연 주식을 주당 83만원에 공개 매수하려고 했다. 이에 고려아연 이사회는 이보다 높은 주당 89만원에 자사주를 사들이기로 결의했다.영풍은 이사진이 회사의 이익을 우선해야 할 의무(선관주의의무 및 충실의무)를 저버리고 지위 보전을 위해 비싼 가격에 자사주를 매입해 회사에 손해를 끼쳤다며 그해 11월 소송전에 나섰다.1심은 최 회장 측의 손을 들어줬다. 재판부는 “고려아연의 공개매수는 영풍 측의 위협에 대응해 법률 자문과 법원의 가처분 결정 등을 검토한 후 이사진이 결정한 것”이라며 “그 판단이 현저히 불합리하지 않아 선관주의의무 및 충실의무 위반으로 평가할 수 없다”고 봤다. 영풍 측은 ﻿‘임의적립금’으로 자사주를 사들인 것도 상법상 취득 한도 규정 위반이라고도 주장했으나 재판부는 법령 위반이 아니라며 받아들이지 않았다.