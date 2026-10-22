선관위 직원, 특검 조사 다음날 숨진 채 발견… 유서엔 억울함 호소

12시간 조사… 특검 “강압 없었다”

‘외유 의혹’ 노태악 자택 압수수색

이미지 확대 이태한 선거관리위원회 특별검사팀이 압수수색 중인 21일 과천 중앙선거관리위원회 모습. 2026.10.21.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이태한 선거관리위원회 특별검사팀이 압수수색 중인 21일 과천 중앙선거관리위원회 모습. 2026.10.21.

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세줄 요약 선거 관리 부실 의혹으로 특검 조사를 받던 중앙선관위 40대 직원이 조사 다음날 경기 화성의 아파트 화단에서 숨진 채 발견됐다. 유서에는 특검 수사에 대한 억울함이 담겼고, 선관위는 직원 인권 침해가 없도록 해달라고 요청했다. 특검 조사 다음날 선관위 직원 숨진 채 발견

유서에 특검 수사 억울함 호소 내용 확인

선관위, 직원 인권 침해 방지 요청

2026-10-22 10면

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6·3 지방선거 당시 선거 관리 부실 의혹으로 이태한 선거관리위원회 특별검사팀의 조사를 받던 중앙선거관리위원회 소속 40대 직원(5급)이 숨진 채 발견됐다.21일 경기 화성경찰서 등에 따르면 이날 오전 7시 6분쯤 화성시 봉담읍의 한 아파트 화단에서 A씨가 숨진 채 발견됐다. 경찰은 A씨가 홀로 살던 아파트에서 투신한 것으로 보고 있다. A씨가 남긴 글에는 특검 수사와 관련한 억울함을 호소하는 내용이 담긴 것으로 확인됐다.그는 전날 오전 8시 55분쯤 피의자 신분으로 변호인과 함께 출석해 12시간가량 조사받은 뒤 피의자 신문조서를 읽고 오후 10시 40분쯤 귀가했다. 특검팀은 “피의자의 자발적 의사에 따라 조사를 열람하고 수정하는 등 조사 과정에서 강압적 상황은 전혀 없었다”는 입장이다.중앙선거관리위는 “우리 직원이 계속된 수사로 인해 극심한 심리적 부담을 겪고 소중한 생명을 잃게 된 점은 매우 유감스럽다”며 “이후 수사 과정에서 직원들의 인권 등이 침해되는 일이 없도록 특검에 요청한다”고 밝혔다.한편, 선관위 특검은 이날 외유성 해외 출장 의혹을 받는 노태악 전 중앙선거관리위원장의 자택을 업무상 횡령, 허위 공문서 작성 및 동행사 혐의로 압수수색했다. 대법관도 지낸 노 전 위원장 자택에 대한 압수수색은 처음이다.