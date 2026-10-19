“큰돈 벌 수 있다”…지인과 지인 엄마 속여 ‘9억’ 뜯어낸 30대 ‘징역 4년’

세줄 요약 존재하지 않는 설비회사 회장을 앞세워 지인과 지인 모친에게 투자와 보증금 명목으로 9억여원을 받아낸 30대, 징역 4년 선고. 재판부는 피해 규모가 크고 대부분을 생활비와 유흥비로 쓴 점을 중하게 봤다. 가짜 설비회사 회장 내세운 9억대 사기

지인과 지인 모친 상대로 거액 편취

창원지법, 30대 A씨 징역 4년 선고

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“회장 밑에서 일하면 큰돈을 벌 수 있다”며 가상 인물을 내세워 지인과 지인 모친으로부터 약 9억원을 뜯어낸 30대가 징역 4년을 선고받았다.19일 연합뉴스에 따르면 창원지법 형사4부(부장 오대석)는 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등 혐의로 기소된 30대 A씨에게 징역 4년을 선고했다.A씨는 2023년 10월부터 지난해 12월까지 한 설비회사 회장 이름을 내세워 지인인 B씨와 B씨 모친에게 총 9억 383만원을 가로챈 혐의로 재판에 넘겨졌다. A씨가 범행에 이용한 설비회사 회장은 존재하지 않는 인물로 파악됐다.그는 지어낸 설비회사 회장 이름을 언급하면서 “회장 밑에서 일하면 큰돈을 벌 수 있다”며 “회장이 큰 공사를 하고 있는데 협회 등록비와 회비, 현장 보증금 등을 대신 내달라”고 속인 뒤 돈을 편취한 것으로 확인됐다.또 B씨 모친에게는 자신이 가상 인물인 이 설비회사 회장인 척하면서 “돈을 주면 A씨에게 받지 못한 돈을 받아주겠다”고 속여 또 돈을 뜯어낸 것으로 조사됐다.재판부는 “모자지간인 피해자들에게 가로챈 돈이 9억원이 넘고, 그 대부분을 생활비와 유흥비 등 개인적으로 사용했으며 피해자들이 극심한 고통을 호소하면서 엄벌을 탄원하고 있는 점 등을 종합적으로 고려했다”고 밝혔다.