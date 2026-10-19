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“큰돈 벌 수 있다”…지인과 지인 엄마 속여 ‘9억’ 뜯어낸 30대 ‘징역 4년’

하승연 기자
입력 2026-10-19 15:09
수정 2026-10-19 15:55
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세줄 요약
  • 가짜 설비회사 회장 내세운 9억대 사기
  • 지인과 지인 모친 상대로 거액 편취
  • 창원지법, 30대 A씨 징역 4년 선고
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사기 관련 이미지. 아이클릭아트
사기 관련 이미지. 아이클릭아트


“회장 밑에서 일하면 큰돈을 벌 수 있다”며 가상 인물을 내세워 지인과 지인 모친으로부터 약 9억원을 뜯어낸 30대가 징역 4년을 선고받았다.

19일 연합뉴스에 따르면 창원지법 형사4부(부장 오대석)는 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등 혐의로 기소된 30대 A씨에게 징역 4년을 선고했다.

A씨는 2023년 10월부터 지난해 12월까지 한 설비회사 회장 이름을 내세워 지인인 B씨와 B씨 모친에게 총 9억 383만원을 가로챈 혐의로 재판에 넘겨졌다. A씨가 범행에 이용한 설비회사 회장은 존재하지 않는 인물로 파악됐다.

그는 지어낸 설비회사 회장 이름을 언급하면서 “회장 밑에서 일하면 큰돈을 벌 수 있다”며 “회장이 큰 공사를 하고 있는데 협회 등록비와 회비, 현장 보증금 등을 대신 내달라”고 속인 뒤 돈을 편취한 것으로 확인됐다.

또 B씨 모친에게는 자신이 가상 인물인 이 설비회사 회장인 척하면서 “돈을 주면 A씨에게 받지 못한 돈을 받아주겠다”고 속여 또 돈을 뜯어낸 것으로 조사됐다.



재판부는 “모자지간인 피해자들에게 가로챈 돈이 9억원이 넘고, 그 대부분을 생활비와 유흥비 등 개인적으로 사용했으며 피해자들이 극심한 고통을 호소하면서 엄벌을 탄원하고 있는 점 등을 종합적으로 고려했다”고 밝혔다.
하승연 기자
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