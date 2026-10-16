임은정 광주중수청장 “김지용 청장 잘못하면 쓴소리 이어갈 것”

5·18 민주묘지 참배… “옳다고 생각하는 일에 권리와 의무 다하겠다”

김지용 청장 측 “조직 기강 무너뜨리는 행위”… 갈등 국면 지속

‘중수청 1호 감찰 대상’ 지정엔 “검찰 시절부터 판례 쌓아와…의미 있는 일 기대”

이미지 확대 임은정 광주지방중대범죄수사청장이 16일 오전 전남광주 북구 운정동 국립 5·18민주묘지를 참배하고 있다. (연합뉴스 제공) 닫기 이미지 확대 보기 임은정 광주지방중대범죄수사청장이 16일 오전 전남광주 북구 운정동 국립 5·18민주묘지를 참배하고 있다. (연합뉴스 제공)

세줄 요약 임은정 광주중수청장이 김지용 신임 청장에게 잘못이 있으면 쓴소리와 고언을 아끼지 않겠다고 밝혔다. 5·18민주묘지 참배 뒤 공직자로서 옳은 일은 계속하겠다고 하며, 검찰의 잘못을 돌아보고 수사기관의 인권·적법절차를 강조했다. 김지용 청장 향한 공개 비판 지속 의지

5·18 참배 뒤 검찰 성찰과 인권 강조

중수청 감찰 대상 속 갈등 장기화 전망

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김지용 신임 중대범죄수사청장 후보자를 향해 공개 비판을 이어온 임은정 광주지방중대범죄수사청장이 “김 청장이 잘못하는 게 있다면 지금까지 해왔던 것처럼 쓴소리와 고언을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.임 청장은 16일 오전 광주 북구 운정동 국립 5·18민주묘지를 참배한 뒤 기자들과 만나 “아랫사람으로서 보필한다는 말을 쓸 때 ‘필’은 잘못한 게 있다면 바로잡는다는 뜻”이라며 이같이 말했다.이어 “과거 윤석열 전 검찰총장이나 한동훈 전 법무부 장관과 법무부·대검에서 근무한 적이 있다”며 “어떤 분을 모시더라도 열심히 일할 수 있다”고 강조했다.김 신임 청장과의 갈등이 이어질 것이라는 관측에 대해 임 청장은 “옳다고 생각하는 일에 대해서는 시민이자 공직자로서 권리와 의무를 다할 생각”이라며 “지금까지 하던 대로 씩씩하게 계속 가보겠다”고 전했다.앞서 임 청장은 김 후보자가 검찰 재직 시절 성비위 사건 처리 과정에서 부적절하게 관여했다고 주장하며 임명 반대 의사를 피력해왔다.이에 대해 김 후보자는 인사청문회 서면 답변을 통해 “수사 간부의 공개적인 인사 비판은 조직 기강을 무너뜨리는 부적절한 행위”라며 실효성 있는 대책 마련을 예고하는 한편, 한 시민단체로부터 명예훼손 혐의로 고발당하기도 했다.윤호중 행정안전부 장관 역시 임 청장에 대한 감찰을 지시하면서 중수청 출범 직후 ‘1호 감찰’ 대상에 오르는 등 양측의 대립이 지속되는 양상이다.중수청 첫 감찰 대상이 된 점에 대해 임 청장은 “표현의 자유, 공직자·시민으로서 권리와 의무의 한계에 대한 판례는 쌓여 있다”며 “검찰 재직 시절에도 판례를 만들어왔던 사람으로서 의미 있는 일을 할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.한편, 이날 5·18 민주묘지를 참배한 배경에 대해서는 “검찰이 잘못한 일, 비판받은 일에 대해 성찰이 부족했기 때문에 검찰청이 폐지되고 공소청과 중수청으로 분리된 것”이라며 “5·18 당시에도 수사기관이 시민 편에 섰다면 잘못된 수사와 기소가 이뤄지지 않았을 것”이라고 설명했다.그러면서 “국가폭력 피해자들에게 다시는 그런 일이 발생하지 않도록 인권을 옹호하고 적법 절차를 지키는 수사기관으로 자리매김하겠다고 다짐하며 참배했다”고 덧붙였다.앞서 광주공원 현충탑을 먼저 찾은 임 청장은 방명록에 ‘대한민국 민주주의의 전진에 있어 광주가 그러하듯 광주지방중대범죄수사청이 수사기관의 이정표가 되겠습니다’라는 글을 남겼다.