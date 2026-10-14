“잠 안 자서 때렸다”…2개월 딸 학대치사 40대 아버지 구속

세줄 요약 잠을 자지 않는다는 이유로 생후 2개월 딸을 때려 숨지게 한 40대 친부 구속. 법원은 도망과 증거인멸 우려를 이유로 영장을 발부했다. 경찰은 홈캠 영상 삭제 정황을 확인하고 아동학대치사 혐의를 적용했다. 생후 2개월 딸 학대치사 혐의 친부 구속

잠 안 잔다며 얼굴 여러 차례 폭행 혐의

홈캠 영상 삭제 정황 확인, 수사 확대

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낳은 지 2개월 된 딸이 잠을 자지 않는다는 이유로 때려 숨지게 한 40대 친부가 구속됐다.수원지법 영장전담부(부장 김홍섭)는 14일 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(아동학대치사) 혐의를 받는 A씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 구속영장을 발부했다.김 부장판사는 “도망할 염려와 증거를 인멸할 염려가 있다”고 영장 발부 사유를 밝혔다.A씨는 지난 11일 새벽 경기 오산시 서동 자택에서 딸 B양의 얼굴을 손으로 여러 차례 때려 숨지게 한 혐의를 받는다.그는 B양을 데리고 자던 중 아이가 잠을 자지 않고 계속 보채자 짜증이 나 이러한 범행을 저지른 것으로 파악됐다.경찰은 B양의 몸에서 멍 자국 등 외상을 발견한 데 이어 A씨가 사망 판정 직후 휴대전화로 자택 내부 홈캠 영상을 원격 삭제한 정황을 포착해 살인 혐의로 긴급체포했다.경찰은 A씨가 딸을 살해할 고의는 없었다고 부인함에 따라 일단 입증된 아동학대치사 혐의를 적용해 영장을 신청했다.