‘1억 공천헌금’ 강선우 1심 징역 2년 6개월…법정구속

김경 전 서울시의원 징역 1년
“거액 받고도 반성하지 않아”
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질문 답변하는 강선우 의원
공천 헌금 1억원을 수수한 혐의로 기소된 무소속 강선우 의원이 14일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하며 취재진의 질문에 답변하고 있다. 2026.10.14 연합뉴스
2022년 지방선거를 앞두고 서울시의원 공천을 대가로 1억원을 받은 혐의로 재판에 넘겨진 강선우 무소속 의원이 1심에서 징역 2년 6개월을 선고받았다.
서울중앙지법 형사1단독 이춘근 부장판사는 14일 강 의원의 정치자금법 위반 등 혐의 선고 공판을 열고 강 의원에게 징역 2년 6개월, 추징 1억원을 선고했다. 함께 기소된 김경 전 서울시의원에 대해서는 징역 1년을 선고했다.
두 사람의 만남을 주선한 강 의원의 전 보좌관 남모 씨에게는 징역 8개월에 집행유예 2년이 선고됐다.
재판부는 “피고인들은 시의원 후보자 추천과 관련해 정치자금법에서 정하지 않은 방법으로 정치자금을 기부하고 기부받았다”며 “이는 선거 공정성을 저해하고 이에 대한 국민 신뢰를 심각하게 훼손했다”고 질타했다.
이어 강 의원에 대해 “1억원이라는 거액을 수수한 점, 범행을 부인하며 반성하는 태도를 보이지 않는 점, 수수한 돈을 개인적으로 사용한 점 등을 불리한 정상으로 고려했다”고 양형 이유를 설명했다.
강 의원은 2022년 1월 서울 용산구의 한 호텔에서 김 전 시의원을 만나 공천을 대가로 1억원이 담긴 쇼핑백을 받은 혐의로 지난 3월 구속기소됐다. 당시 강 의원은 더불어민주당 소속이었다.
이후 김 전 시의원은 강 의원 지역구인 서울 강서구에 민주당 서울시의원 후보로 단수 공천돼 당선됐다. 재판 과정에서 김 전 시의원은 금품 공여 혐의를 모두 인정했으나, 강 의원 측은 혐의를 전면 부인해 왔다.
검찰은 지난달 결심 공판에서 강 의원에게 징역 4년과 추징금 1억원을 선고해 달라고 재판부에 요청했다.
이희동 서울시의원, AI 취약계층 지원 조례 개정안 2건 발의
이희동 서울시의원(강동1, 더불어민주당)은 인공지능 기술의 급속한 발전에 따른 디지털 격차를 해소하고, 인공지능 취약계층의 실질적인 이용 기회를 보장하기 위해 ‘서울시 인공지능 기본조례 일부개정조례안’과 ‘서울시 인공지능 활용 능력 교육 지원 조례 일부개정조례안’ 등 2건의 조례 개정안을 대표 발의했다고 밝혔다. 이번 조례 개정은 인공지능이 시민의 일상과 경제·사회 전반으로 빠르게 확산되는 가운데, 경제적 여건이나 신체적·사회적 제약 등으로 인공지능 기술을 충분히 활용하지 못하는 시민들이 새로운 형태의 정보격차와 사회적 불평등에 직면할 수 있다는 문제의식에서 추진됐다. 특히 2026년 ‘인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법’ 및 같은 법 시행령 개정을 통해 인공지능취약계층 지원의 법적 근거가 마련된 만큼, 서울시 차원에서도 이러한 상위 법령을 실효성 있는 정책과 구체적인 지원사업으로 뒷받침할 수 있도록 관련 조례의 정비를 추진하게 된 것이다. 먼저 ‘서울시 인공지능 기본조례 일부개정조례안’은 ▲서울시 인공지능 기본계획에 인공지능취약계층 지원 방안 포함 ▲인공지능제품 및 인공지능서비스 이용비용 지원사업 신설 등을 주요 내용으로 담고 있다. 기존
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이 사건으로 구속기소됐던 강 의원과 김 전 시의원은 지난달 보석으로 풀려났으나, 이날 증거인멸과 도주 우려가 있다는 이유로 법정에서 다시 구속됐다.
세줄 요약
- 공천 대가 1억원 수수 혐의 1심 선고
- 강선우 의원 징역 2년 6개월 법정구속
- 재판부, 선거 공정성 훼손과 반성 부재 지적
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