싫다는데도 “사귀자”…온라인 게임서 만난 여성 스토킹한 20대

법원, 징역 2년에 집유 선고

“피해자 상당한 정신적 고통”

이미지 확대 법원 이미지. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 법원 이미지. 서울신문 DB

세줄 요약 온라인 게임에서 알게 된 여성에게 교제를 요구하다 거절당한 20대 남성이 카카오톡 차단 뒤에도 선물하기 기능 등을 이용해 400여 차례 연락했다. 법원은 피해자의 불안과 정신적 고통을 인정해 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고했다. 온라인 게임서 만난 여성에게 교제 요구 후 거절당함

차단 뒤 선물하기 등으로 400여 차례 연락 시도

법원, 스토킹 인정해 징역 6개월 집행유예 2년 선고

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온라인 게임에서 알게 된 여성에게 교제를 요구하다가 거절당하자 수백 차례 걸쳐 연락을 시도한 20대 남성이 스토킹죄로 처벌받았다.춘천지법 형사2단독(부장판사 고범진)은 스토킹처벌법 위반 혐의로 기소된 A(29)씨에게 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고했다고 13일 밝혔다.A씨는 지난해 3~8월 온라인 게임에서 만난 여성 B씨로부터 카카오톡 계정을 차단당하자 ‘선물하기’ 기능으로 선물을 보내며 대화를 요구하는 등 400여회에 걸쳐 B씨 의사에 반해 연락한 혐의로 재판에 넘겨졌다.A씨는 B씨가 사적인 연락을 하지 말라고 요구했으나 지속적으로 연락을 취한 것으로 조사됐다.고 부장판사는 “피해자가 상당한 불안감과 정신적 고통을 느꼈을 것으로 보인다”며 “범행을 모두 시인하고 피해자를 위해 공탁한 사정을 제한적으로 참작해 형을 정했다”고 밝혔다.