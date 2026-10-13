[속보] 여친 있는데 게임서 만난 女에 ‘이성 관계’ 요구…차단당하자 400회 연락한 20대 ‘집유’

세줄 요약 여자친구가 있는 20대가 온라인 게임에서 알게 된 여성에게 이성 관계를 요구하다 거절당하자, 카카오톡 차단 뒤 선물과 메시지로 400여 차례 연락한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 법원은 피해자의 불안과 정신적 고통을 인정해 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고했다. 게임에서 알게 된 여성에게 이성 관계 요구

차단 뒤 선물·메시지로 400여 차례 연락

법원, 스토킹죄 인정해 집행유예 선고

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여자친구가 있으면서도 온라인 게임에서 만난 여성에게 이성적인 관계를 요구하다가 거절당하자 수백차례에 걸쳐 연락한 20대가 결국 스토킹죄로 처벌받았다.13일 연합뉴스에 따르면 춘천지법 형사2단독 고범진 부장판사는 스토킹처벌법 위반 혐의로 기소된 A(29)씨에게 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고했다.A씨는 지난해 3~8월 온라인 게임에서 알게 된 여성 B씨로부터 카카오톡 계정을 차단당하자 선물하기 기능을 이용해 선물을 보내며 대화를 요구하는 등 400여회에 걸쳐 B씨의 의사에 반해 연락한 혐의로 재판에 넘겨졌다.그는 리그 오브 레전드에서 B씨와 같은 팀원으로 만나 종종 함께 게임을 즐겼다. 당시 여자친구가 있었음에도 B씨에게 이성적인 관계로 지내자고 계속 요구했고, 불편함을 느낀 B씨가 사적인 연락을 하지 말아 달라고 요구했으나 스토킹 범행에 이르렀다.고 부장판사는 “피해자가 상당한 불안감과 정신적 고통을 느꼈을 것으로 보이는 점 등은 불리한 정상”이라며 “범행을 모두 시인하고 피해자를 위해 공탁한 사정을 제한적으로 참작해 형을 정했다”고 밝혔다.