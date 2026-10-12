이화영측, ‘가석방 요구’ 전망…“법 허용 범위서 최선책 검토”

세줄 요약 이화영 전 경기도 평화부지사 변호인단이 13일 회의를 열어 가석방 요구와 형집행정지 신청, 쌍방울 대북 송금 사건 재심 청구 여부를 함께 논의한다. 법무부는 가석방 요건 미충족 입장을 밝혔고, 이 전 부지사 측은 법이 허용하는 범위에서 최선책을 찾겠다는 방침이라 했다. 변호인단, 13일 회의서 가석방·형집행정지 검토

재심 청구 여부와 법적 대응 방향도 함께 논의

법무부 요건 미충족 입장에 반박 가능성 제기

이미지 확대 이화영 전 경기도 평화부지사. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이화영 전 경기도 평화부지사. 연합뉴스

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이화영 전 경기도 평화부지사의 변호인단이 13일 ‘가석방 요구’에 대한 결론을 내릴 예정이다.12일 이 전 부지사측에 따르면 그의 변호인단은 13일 회의를 열고 가석방 요구 및 형집행정지 신청에 대한 최종 입장을 정할 계획이다. 이 자리에서 쌍방울 대북 송금 사건 관련 재심 청구 여부도 논의한다. 이 전 부지사측 오기두 변호사는 “아직 결론을 정하지 않았다. 법적으로 허용된 범위에서 최선책이 무엇일지 따져봐야 한다”며 “이 전 부지사의 의견을 종합해 가석방, 재심 등 관련 요구 사항을 정리할 것”이라고 전했다.뇌물·외국환거래법 위반으로 징역 7년, 정치자금법 위반으로 징역 8개월을 선고받은 이 전 부지사는 가석방 대상이 아니라고 못 박은 법무부 입장을 반박할 것으로 보인다. 이진수 법무부 차관은 지난 8일 국회 법제사법위원회 법무부 국정감사에서 “각 형에 대해 3분의 1 이상의 유기징역형이 집행돼야 가석방 심사 대상이 될 수 있는데 이 전 부지사는 요건을 충족하지 못했다”고 밝혔다.이 전 부지사측은 검찰 조작 기소 의혹에 대한 진상 규명도 요구할 전망이다. 이 전 부지사는 지난 8일 옥중 입장문을 통해 “쌍방울 대북 송금에 관한 수원지검의 조작이 상당 부분 드러났는데도 진상 규명이 지체되는 게 답답하고 억울하다”고 밝혔다. 앞서 자신의 변호인인 김광민 변호사가 “이 전 지사가 이재명 대통령에게 화가 났다”는 취지로 주장하자, 직접 “진의와 다르다”고 해명하면서 억울함을 토로한 것이다.이 전 부지사는 지난해 6월 대법원에서 쌍방울그룹으로부터 뇌물을 받고 800만 달러의 대북 송금에 공모한 혐의 등으로 징역 7년 8개월이 확정됐다.