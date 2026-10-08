이화영, “이재명 대통령에 화났다” 해명…“진의와 달라, 고뇌 공감”

세줄 요약 이화영 전 경기도 평화부지사가 옥중 입장문을 내고, 변호인이 전한 ‘이재명 대통령에게 화가 났다’는 발언은 진의와 다르다고 해명했다. 그는 오히려 고통받는 대통령의 고뇌에 공감한다고 밝혔고, 대북 송금 사건의 수사·재판 과정에 대한 억울함도 함께 호소했다. 변호인 발언, 이재명 대통령 저격 논란

이화영, 진의와 다르다며 직접 해명

대북 송금 수사·재판 억울함도 호소

이미지 확대 이화영 전 경기도 평화부지사. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 이화영 전 경기도 평화부지사. 서울신문 DB

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이화영 전 경기도 평화부지사가 8일 옥중 입장문을 통해 “이재명 대통령에게 화가 났다”는 내용의 변호인 입장에 대해 해명했다. 그는 “고통받고 계실 대통령의 고뇌에 공감한다”고 밝혔다.이 전 부지사는 이날 ‘검찰 개혁은 법원 개혁으로 이어져야 합니다’는 제목의 2쪽짜리 입장문에서 “제 변호인 김광민 변호사가 제 오랜 수형 생활을 지켜보며 안타까운 마음을 토로한 모양인데 진의와 다른 부분을 정정한다”고 전했다.앞서 김 변호사는 언론 인터뷰에서 이 전 부지사가 청와대에 가석방을 요구하고 있고, 복역 기간이 5년째에 접어들면서 이 전 부지사가 이 대통령에게 매우 화가 나 있는 상태라고 주장했다.이 전 부지사는 자신이 이재명 대통령을 공개 저격했다는 논란이 커지자 직접 수습에 나섰다. 그는 “쌍방울 대북 송금에 관한 수원지검의 조작이 국회의 국정조사 등을 통해 상당 부분 드러났음에도 진상 규명이 지체되는 게 답답하고 억울하다”고 했다.이어 “대북 송금 사건은 검찰이 조작했지만, 그 조작을 완성한 건 법원”이라면서 “변호인이 제시한 무죄 증거를 배척하면서 이유를 쓰지 않아도 유죄 판결을 선고할 수 있는 형사소송법이 판사의 독단을 가능하게 만들었다”고 덧붙였다.이 전 부지사는 지난해 6월 대법원에서 쌍방울그룹으로부터 뇌물을 받고 800만 달러의 대북 송금에 공모한 혐의 등으로 징역 7년 8개월이 확정됐다.한편 이진수 법무부 장관 직무대행 겸 차관은 이날 국회 법제사법위원회 국정감사에서 이 전 부지사가 가석방의 법적 요건을 채우지 못해 심사 대상이 아니라고 밝혔다.