중동위기 속 ‘16조 담합’… 檢 마지막 수사는 석유화학사 6곳

5년간 인상 시기·낙찰업체도 조율

OCI 등 전현직 임직원 37명 기소

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세줄 요약 검찰이 중동전쟁과 국제유가 급등을 틈타 PVC·가성소다 등 8개 제품 가격과 입찰가를 담합한 OCI, LG화학 등 석유화학업체 6곳을 기소했다. 관련 매출은 16조3961억원으로 역대 담합 사건 중 최대 규모다. 중동전쟁 틈탄 석유화학 6곳 담합 기소

PVC·가성소다 등 8개 제품 가격·입찰 조율

담합 매출 16조3961억원, 역대 최대 규모

2026-10-02 4면

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중동전쟁 등을 악용해 약 16조원 규모의 담합을 한 혐의를 받는 OCI, LG화학 등 국내 석유화학업체 6곳과 소속 경영진들이 무더기로 재판에 넘겨졌다. 검찰이 수사한 역대 담합 사건들 중 최대 규모다. 검찰은 향후 반독점 수사의 공백을 막기 위해 공소청과 중대범죄수사청 간 협력 체계를 보완해야 한다고 강조했다.서울중앙지검 공정거래조사부(부장 나희석)는 1일 LG화학, 애경케미칼, OCI, 롯데정밀화학, PKC, 유니드 등 석유화학업체 6곳을 공정거래법 위반 혐의로 기소했다고 밝혔다. 김유신 OCI 부회장 대표이사와 장영수 전 PKC 대표이사를 포함해 담합에 가담한 6개 업체와 전·현직 대표이사 및 임직원 37명도 함께 재판에 넘겨졌다. 이 중 LG화학 전 사업부장 황모씨와 PKC 전 영업본부장 배모씨 등 2명은 구속 상태로 재판에 넘겨졌다. 함께 수사를 받은 한화솔루션은 기소 대상에서 제외됐다.이들은 지난 2021년부터 올 4월까지 폴리염화비닐(PVC)과 가성소다 등 8개 석유화학 제품의 판매 가격과 입찰 가격 등을 담합한 혐의를 받는다. 가격 인상 폭과 시기를 사전에 맞추는 것은 물론 대형 거래처 입찰에 대해선 낙찰업체와 입찰 가격까지 미리 조율한 것으로 파악됐다.검찰이 파악한 담합 관련 매출액은 모두 16조 3961억원이다. 앞서 기소했던 전분당 담합(10조 1520억원), 설탕 담합(3조 2715억원), 밀가루 담합(5조 9913억원)을 크게 웃돈다.이들은 중동 전쟁으로 나프타 등 국제 석유제품 가격이 급등해 정부가 생산 안정 지원금 약 1465억원을 지급한 뒤에도 담합을 지속한 것으로 수사 결과 밝혀졌다. 일부 업체 직원들은 “트럼프가 도와줬다”는 취지의 발언까지 했다.2일 검찰청이 폐지되면서 이 사건은 사실상 서울중앙지검이 발표하는 마지막 사건이 됐다. ﻿