수장 공백 속 출범 앞둔 중수청… 간판만 ‘한국형 FBI’ 우려

새달 2일 형사사법제도 대전환

이미지 확대 다음달 2일 중대범죄수사청과 공소청이 출범하고, 78년 역사의 검찰청은 사라지면서 형사사법시스템이 대전환한다. 중대 범죄를 맡는 ‘한국형 FBI’ 중수청, 일반 형사사건을 맡는 경찰로 수사 기관이 나뉘고 공소청은 기소와 공소 유지에만 전담하는 새로운 체제가 가동된다. 거대한 제도 변화 출발선에 섰지만 수장 공백 상태에 놓이면서 수사 기관간 주도권 다툼, 수사 역량과 중립성 문제, 미제 사건 처리 등 불안 요소가 산적해 있다. 수사 및 기소 절차의 혼선으로 이어지지 않으려면 새 기관의 조속한 조직 정비와 협력 체계가 구축돼야 한다.

이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 다음달 2일 중대범죄수사청과 공소청이 출범하고, 78년 역사의 검찰청은 사라지면서 형사사법시스템이 대전환한다. 중대 범죄를 맡는 ‘한국형 FBI’ 중수청, 일반 형사사건을 맡는 경찰로 수사 기관이 나뉘고 공소청은 기소와 공소 유지에만 전담하는 새로운 체제가 가동된다. 거대한 제도 변화 출발선에 섰지만 수장 공백 상태에 놓이면서 수사 기관간 주도권 다툼, 수사 역량과 중립성 문제, 미제 사건 처리 등 불안 요소가 산적해 있다. 수사 및 기소 절차의 혼선으로 이어지지 않으려면 새 기관의 조속한 조직 정비와 협력 체계가 구축돼야 한다.

이지훈 기자

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

세줄 요약 검찰청 폐지를 앞두고 중수청과 공소청, 법무부 장관, 경찰청장까지 핵심 보직이 모두 비어 새 형사사법체계의 출범 우려가 커진다. 중수청은 평검사 인력이 47명뿐이고 공소청 인선도 지연돼 조직 정비와 기관 간 협력 기준 마련이 시급하다는 지적이 나온다. 검찰청 폐지 앞두고 핵심 보직 전원 공석 우려

중수청 평검사 47명뿐, 수사 인력난 심각 지적

기관 협력·견제 장치 마련 시급한 과제로 부상

2026-09-28 1면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

다음달 2일 검찰청 폐지를 앞두고 초유의 ‘지휘부 전원 공백’ 사태에 대한 우려가 커지고 있다. ‘한국형 연방수사국(FBI)’을 지향하며 새롭게 출범하는 중대범죄수사청과 공소청의 수장뿐 아니라 법무부 장관, 경찰청장 등 4대 핵심 보직이 모두 공석인 까닭이다. 전문가들은 새 형사사법시스템 연착륙의 조건으로 ▲지휘부 인선의 골든타임 확보 ▲조직 정비 ▲기관 간 협력 체계 구체화를 꼽았다.27일 법조계에 따르면 검사장 출신인 김지용 초대 중수청장 후보자는 지난 8일 지명됐으나 정치권의 반대에 부딪혀 임명 절차가 답보 상태다. 김 후보자가 대검찰청 형사부장이었던 지난 2022년 검경 수사권 조정에 반대했다고 알려지면서 청와대가 추가 검증에 돌입했다.초대 공소청장 인선 작업도 기약이 없다. 공소청장은 기존 검찰총장과 같이 법무부 산하 후보추천위원회에서 3인 이상의 후보를 압축하는데, 추천위를 꾸릴 법무부 장관 자리가 공석이다. ﻿지난 23일 취임한 이정현 신임 대검 차장검사가 총장 직무대행을 맡았지만 새 조직이 안착하는 과정에서 법적 권한에 한계가 있을 수밖에 없다. 달라진 형사사법 체계에서 존재감이 커질 경찰청장도 21개월째 공석이다.개청을 나흘 앞둔 중수청은 인력 확보 및 배치 문제도 해결하지 못하고 있다. 중수청은 검찰청 검사, 수사관 등을 대상으로 1·2차 특례임용을 진행했는데 1차 특례 임용자로 선정된 검사 80명 중 33명이 부장 이상 검찰 중간 간부인 것으로 나타났다. 평검사는 47명으로 전체 중수청 수사관 정원인 2874명의 약 1.6%에 불과하다. 법조 경력 10년 이상 검사가 과장급인 3급으로 임용되는 점을 감안하면 수사 실무를 맡는 검사 출신 수사관은 22명에 불과해 현장의 체감 인력난이 극심할 것이란 관측이 나온다. 공소청도 검사 정원 감축, 인지·합동 수사 부서 폐지 등의 내용을 담은 수정 직제안에 따라 인력을 재배치해야 하는 상황이다.전문가들은 중수청·공소청 지휘부 인선을 최대한 신속하게 마무리해야 한다고 입을 모았다. 이근우 가천대 법대 교수는 “주요 보직 인사, 부서별 사건 배분, 보완수사 이행 및 통보 절차 등 업무를 제때 이행하지 못하면 인지수사는커녕 공소청과 경찰에서 넘겨받은 사건조차 제대로 수사하지 못할 것”이라고 지적했다.성균관대 법학전문대학원 교수를 지낸 민만기 변호사는 “공소청의 기능이 바뀌는 상황에서 대검 차장이 모든 권한을 행사하긴 어렵다”며 “미제 사건을 수사 기관에 넘기고 새 체계를 확립하기 위해선 총장을 선임해 부서 배치, 업무 정비 등을 진행해야 한다”고 말했다.중수청과 공소청, 경찰 간 협력 절차를 구체화해야 한다는 지적도 나왔다. 공소청이 수사 개시 단계부터 법률판단, 증거 수집, 의견 제시 등의 업무를 수행하게 될 경우 수사기관이 이를 실무에 어떤 식으로 반영할지 세부 기준을 마련해야 한다는 것이다. 또 개정 형소법에 따르면 공소청은 중수청과 경찰의 송치 사건에 대해 보완 수사를 요구할 수 있고, 충실히 이행하지 않았을 땐 검사가 다른 수사 기관을 지정해 사건을 넘길 수 있는 만큼 이에 대한 면밀한 기준도 필요하다는 지적이다.한상희 건국대 법학전문대학원 교수는 “초대 중수청장은 수사 능력 이전에 조직 안정 역량을 갖춰야 한다”면서 “공소청뿐 아니라 경찰, 공수처 등과 협력 관계를 세밀하게 설정하는 게 급선무”라고 강조했다.중수청 등의 수사권을 견제할 장치의 필요성도 제기된다. 중수청이 출범 초기 성과를 내기 위해 무리한 수사를 감행할 우려가 있고, 경찰과의 주도권 다툼도 예상되기 때문이다. 형소법 개정에 따라 공소청이 송치 사건을 검토하기 전까지 수사 기관을 견제할 방법이 부족한 실정이다. 이 교수는 “경찰청 수사심의위원회와 같은 기구를 설치한 뒤 무리한 수사를 중지하라고 명령할 권한을 부여해야 한다”고 말했다.