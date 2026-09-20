자기 식당서 일하는 20대 알바생 여러 차례 만진 ‘몹쓸 업주’…벌금형 선고

세줄 요약 자신이 운영하는 식당의 20대 아르바이트생을 여러 차례 추행한 업주가 벌금형을 받았다. 법원은 머리와 허리, 팔을 쓰다듬고 손목을 잡아 앉힌 행위를 인정했다. 피해자 진술과 대화 내역을 근거로 유죄를 판단했다. 식당 업주, 아르바이트생 추행 혐의로 벌금형 선고

머리·허리·팔 쓰다듬고 손목 잡아 앉힌 행위 인정

피해자 진술·대화 내역 근거로 유죄 판단

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자신의 식당에서 일하는 아르바이트생을 여러 차례 추행한 식당 업주가 벌금형을 선고받았다.20일 법조계에 따르면 청주지법 충주지원 형사1단독 김연수 부장판사는 아르바이트생을 추행한 혐의(성폭력처벌법상 업무상 위력 추행)로 불구속기소 된 식당 업주 A씨에게 벌금 700만원을 선고했다.A씨는 2024년 12월 자신이 운영하는 식당의 아르바이트생 20대 여성 B씨를 4차례 추행한 혐의를 받는다.A씨는 B씨의 머리와 허리, 팔 부위를 쓰다듬거나 아무런 이유 없이 양 손목을 잡고 의자에 앉힌 것으로 조사됐다.김 부장판사는 “피고인은 범행을 부인하지만 피해자가 친구에게 피해를 호소한 대화 내역이 있다”며 “진술 역시 구체적이며, 피고인이 진술을 번복한 점을 고려하면 피해자를 추행했음을 충분히 인정할 수 있다”고 판시했다.그러면서 “다만 추행의 정도가 심하지는 않은 점을 참작해 형을 정했다”고 양형 이유를 설명했다.