김승원 청문회 날 ‘신약 청탁 의혹’ 브로커 양씨도 재판

뇌물공여 혐의… 침묵 속 법정 출석

결심 공판은 항소심 선고 이후로

이미지 확대 김승원 법무부 장관 후보자에게 ‘신약 청탁’을 했다는 의혹을 받는 브로커 양모씨가 15일 서울 마포구 서울서부지법에서 열린 뇌물공여 혐의 공판기일에 출석하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김승원 법무부 장관 후보자에게 ‘신약 청탁’을 했다는 의혹을 받는 브로커 양모씨가 15일 서울 마포구 서울서부지법에서 열린 뇌물공여 혐의 공판기일에 출석하고 있다.

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세줄 요약 김승원 법무부 장관 후보자 인사청문회가 열린 날, 신약 청탁 의혹의 브로커 양모씨 재판도 함께 진행됐다. 양씨와 제넨셀 창업주 강모씨는 후보자를 통해 식약처에 임상시험 승인을 청탁하고 정치후원금 500만원을 약속한 혐의를 받는다. 양씨는 취재진 질문에 답하지 않았고, 다음 재판은 11월 12일이다. 청문회 당일 신약 청탁 의혹 재판 진행

양씨·강씨, 식약처 승인 청탁과 후원금 약속 혐의

양씨 신변보호 요청 후 출석, 질문엔 침묵

2026-09-16 4면

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김승원 법무부 장관 후보자의 인사청문회가 열린 15일, 김 후보자의 ‘신약 청탁 의혹’ 관련 재판도 진행됐다. 김 후보자를 통해 식품의약품안전처에 제넨셀의 임상시험 승인을 청탁한 브로커 양모씨는 의혹이 제기된 이후 처음 공개석상에 모습을 드러냈다.서울서부지법 형사10단독(판사 성준규)는 이날 뇌물공여 약속 등 혐의로 기소된 양씨와 제넨셀 창업주 강모씨에 대한 14차 공판을 진행했다. 이날 법원관리대의 신변 보호를 받으며 법정에 출석한 양씨는 ‘김승원 후보자에게 부정 청탁한 혐의를 인정하는지’, ‘후보자와 어떤 관계인지’ 등을 묻는 취재진의 질문에 묵묵부답으로 일관했다.강씨도 ‘왜 500만원을 보내려 했는지’, ‘다른 방식으로 대가를 전달한 바 있는지’ 등의 질문에 답하지 않고 법원에 입장헀다. 양씨는 재판을 하루 앞둔 지난 14일 법원에 신변보호를 요청했다. 통상 재판에 출석할 때 보복·위해를 당할 우려가 있다고 판단하면 법원에 안전 조치를 요청할 수 있다.이들은 제넨셀이 개발하던 코로나19 치료제의 임상시험계획을 승인받기 위해 당시 국회의원이던 김 후보자에게 정치후원금 500만원을 제공하기로 약속한 혐의를 받는다. 김 후보자가 식약처에 신속한 처리를 요청하고, 그 대가로 후원회에 후원금을 받기로 했다는 것이다.강씨는 2021년 양씨에게 임상시험 계획 승인이 이뤄지도록 도와주면 양씨가 운영하는 회사에 경제적인 도움을 주겠다고 제안했다. 양씨는 친분이 있던 김 후보자에게 “오빠가 식약처에 제넨셀 파악을 조금 해주시면 어떨까 생각한다”며 강씨의 청탁을 전달했다.김 후보자는 이들의 요청에 따라 김강립 당시 식약처장에게 ‘제넨셀 신청을 잘 챙겨봐달라’는 취지로 전화했다. 이후 양씨에게 ‘나중에 일이 잘 되면 1인당 후원금 최대 금액인 500만원을 해달라’는 취지로 말한 것으로 조사됐다. 다만 검찰은 2024년 12월 김 후보자에 대해 기소유예 처분했다.이날 재판부는 강씨의 항소심 선고 이후에 결심 공판을 진행하기로 했다. 다음 재판은 11월 12일에 열린다. 강씨는 바이오 전문 투자사인 세종메디칼에 제넨셀 주식을 매도해 63억원의 시세차익을 본 혐의(자본시장법 위반 등)로 2024년 징역 3년에 집행유예 5년을 선고받았다. 현재 서울고등법원에서 항소심이 진행 중이다.