태화강 억새밭 방화 50대, 징역 1년 집행유예 2년

두 차례 불 질러 3만 5000㎡ 소실

보호관찰·정신건강의학과 치료 명령

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세줄 요약 울산 태화강 물억새 군락지와 동천강변 억새밭에 두 차례 불을 지른 50대가 징역 1년 집행유예 2년을 선고받았다. 재판부는 공공의 위험이 컸다고 봤지만, 범행 인정과 심신미약, 치료 중인 점 등을 고려해 보호관찰과 정신과 치료를 명령했다. 태화강 억새밭 방화 50대 집행유예 선고

3만5000㎡ 소실, 300만원 피해 발생

공공위험 크나 심신미약 등 참작

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울산 태화강 물억새 군락지에 불을 질러 3만 5000㎡의 억새밭을 태운 50대에게 징역형의 집행유예가 선고됐다.울산지법 형사12부(부장 이영제)는 11일 일반물건방화 혐의로 기소된 50대 A씨에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고하고 보호관찰과 정신건강의학과 치료를 명령했다.재판부는 다만 A씨가 이미 스스로 정신과 진료를 받는 점 등을 고려해 검찰의 치료감호 청구는 기각했다.A씨는 올해 1월 두 차례에 걸쳐 울산 북구 명촌교 인근 태화강 물억새 군락지와 동천강변 억새밭에 불을 질러 공공의 위험을 발생시킨 혐의로 재판에 넘겨졌다.이로 말미암아 태화강 물억새 군락지 약 3만 5000㎡가 불에 탔으며, 300만원 상당의 재산 피해가 발생했다.재판부는 “방화 범죄는 공공의 안전과 재산에 심각한 피해를 줄 수 있어 사회적 위험성이 크다”며 “실제로 억새밭에 큰불이 나 소방차가 출동해 진압하는 등 상당한 공공의 위험이 발생해 죄책이 가볍지 않다”고 밝혔다.그러면서 “피고인이 범행을 인정하고 있고 심신미약 상태에서 범행한 점, 피해액이 비교적 크지 않은 점, 벌금형을 초과하는 전과나 동종 범죄 처벌 전력이 없는 점 등을 참작했다”고 양형 이유를 설명했다.