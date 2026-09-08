검찰, ‘주식 차명거래’ 이춘석 의원 불구속 기소

금융실명법·공직자윤리법 등 위반 혐의

보좌관·선임비서관 등 총 7명 재판행

‘미공개 정보 이용’ 혐의는 불송치 유지

이미지 확대 차명 주식 거래 의혹 제기된 이춘석 국회 법사위원장 지난해 8월 차명 주식거래 의혹이 제기된 이춘석 의원이 국회에서 열린 본회의에 참석한 뒤 본회의장을 빠져나가다 취재진 질문을 받고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 차명 주식 거래 의혹 제기된 이춘석 국회 법사위원장 지난해 8월 차명 주식거래 의혹이 제기된 이춘석 의원이 국회에서 열린 본회의에 참석한 뒤 본회의장을 빠져나가다 취재진 질문을 받고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 검찰이 보좌관 명의 증권계좌와 휴대전화를 이용해 주식을 거래한 이춘석 의원을 불구속 기소했다. 차명계좌에 3000만원 넘는 주식을 보유하고도 제때 처분하지 않은 혐의와, 법정 한도를 넘는 경조사비 수수 혐의도 함께 적용됐다. 보좌관 명의 계좌로 주식 거래한 혐의 기소

차명보유·백지신탁 위반과 경조사비 수수 적용

증거인멸 관여자와 금품 제공 지인도 기소

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보좌관 명의의 증권계좌로 주식을 거래한 혐의를 받는 이춘석 의원이 재판에 넘겨졌다. 검찰은 이 의원에게 증권계좌와 휴대전화를 빌려준 보좌관과 증거를 인멸한 선임비서관, 이 의원에게 법정 한도를 초과한 경조사비를 건넨 지인 4명도 불구속 기소했다.서울남부지검 금융조사2부(부장 김태겸)는 8일 이 의원을 금융실명법·전자금융거래법·공직자윤리법·청탁금지법 위반 혐의로 불구속 기소했다고 밝혔다.검찰에 따르면 이 의원은 제20대 국회의원이던 2020년 3월과 제22대 국회의원 취임 직후인 2024년 6월 보좌관 A씨의 증권계좌를 이용해 주식을 거래한 혐의를 받는다. 이 의원은 A씨로부터 증권사 애플리케이션이 설치된 휴대전화와 비밀번호를 건네받아 거래한 것으로 조사됐다.이 의원은 차명계좌에 3000만원을 초과하는 주식을 보유하고도 법정 기한 안에 해당 주식을 매각하거나 백지신탁하지 않은 혐의도 받는다.국회사무총장으로 재직하던 2021년 지인 4명에게 모친 장례식 조의금과 딸 결혼식 축의금 명목으로 법정 한도를 넘는 금품을 받은 혐의도 적용됐다. 검찰이 파악한 수수액은 모두 2900만원이다.증거인멸에 관여한 의원실 관계자들도 함께 재판에 넘겨졌다. 이 의원의 보좌관 A씨는 지난해 8월 이 의원의 미공개 중요정보 이용 의혹이 제기되자 선임비서관 B씨에게 의원실 문건을 파쇄하고 노트북을 외부로 반출하도록 지시한 것으로 조사됐다.검찰은 이 의원에게 증권계좌와 휴대전화를 빌려준 A씨와 증거를 인멸한 B씨, 이 의원에게 법정 한도를 초과한 경조사비를 건넨 지인 4명도 불구속 기소하는 등 이 의원을 포함해 총 7명을 재판에 넘겼다.다만 이 의원이 국정기획위원회 경제2분과장으로 활동하며 얻은 정보를 이용해 AI 관련 회사 주식을 거래했다는 자본시장법 위반 의혹은 불기소로 결론 났다. 경찰은 이 혐의를 불송치했고, 검찰도 재수사를 요청해 사건 기록을 다시 검토한 뒤 경찰의 결론이 타당하다고 판단해 기록을 반환했다.검찰은 “피고인들에 대한 공소 유지에 만전을 기하겠다”고 밝혔다.