사회 법원·검찰 [포토] ‘공판 마친’ 개그맨 이진호 입력 2026-09-01 10:52 수정 2026-09-01 10:52 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/law/2026/09/01/20260901800001 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 상습 도박 및 음주운전 혐의로 재판에 넘겨진 개그맨 이진호가 1일 경기도 여주시 수원지방법원 여주지원에서 열린 1심 선고공판을 마치고 나오고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 이진호가 재판에 넘겨진 혐의는 무엇인가? 상습도박·음주운전 사기·횡령