선관위 특검 “현재 파견 검사 5명… 9월 7일까지 20명 정원 채울 것”

세줄 요약 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 수사하는 선관위 특검이 현재 파견 검사 5명으로 출발해 다음 달 7일까지 정원 20명을 채우겠다고 밝혔다. 특검보 5명 임명과 수사기록 검토를 병행하며, 올림픽공원 개표소 보존도 요청했다. 파견 검사 5명 근무, 9월 7일까지 20명 충원 계획

특검보 5명 임명 절차 진행, 수사기록 검토 착수

올림픽공원 개표소 보존 요청, 본격 수사 예고

이미지 확대 이태한 선거관리위원회 특별검사가 지난 21일 서울 서대문구 경찰청에 들어서고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이태한 선거관리위원회 특별검사가 지난 21일 서울 서대문구 경찰청에 들어서고 있다. 연합뉴스

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6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 등을 수사하는 선거관리위원회 특검(특별검사 이태한)이 준비 기간인 다음 달 7일까지 파견 검사 정원 20명을 채우겠다고 밝혔다.선관위 특검은 31일 언론 공지를 통해 “오늘 부부장검사 1명, 검사 1명이 추가돼 현재 파견검사 5명이 근무 중”이라면서 이같이 설명했다. 이날까지 파견된 검사는 부장검사 1명, 부부장검사 1명, 평검사 3명이다.선관위 특검이 지난 28일 이재명 대통령에게 특검보 후보 선정을 요청하면서 이 대통령은 다음달 2일까지 후보 10명 중 5명의 특검보를 임명할 예정이다. 관련법에 따르면 특검팀 정원은 특검보 5명과 특별수사관 70명, 파견검사 20명, 파견공무원 70명 등 최대 165명 규모다.다만 국회 국정조사특별위원회가 사실상 종료돼 서울 송파구 올림픽공원 내 개표소에 대한 재검표 여부가 불투명해졌다. 이에 따라 특검은 중앙선거관리위원회에 ‘올림픽공원 개표소를 현 상태로 보존해달라’는 취지의 조치 요청 공문을 보냈다고 전했다.특검은 또 이날부터 국민 참정권 침해 진상규명 검경 합동수사본부로부터 전달받은 수사 기록을 검토하기 시작했다. 합수본에서 근무했던 진세언 부부장, 구승기·구재연 검사 등도 특검으로 자리를 옮겼다.이 특검은 “기록을 검토 후 수사 계획을 수립해 다음 달 7일 특검 업무 개시와 동시에 본격적인 수사에 착수할 예정”이라고 말했다.