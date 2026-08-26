대법, ‘서부지법 폭동’ 가담자 5명에 11억 손배소…“불법행위 책임 물어야”

세줄 요약 대법원 법원행정처가 지난해 서울서부지법 폭동 사태에 가담해 유죄가 확정된 5명을 상대로 11억7589만9770원의 시설 복구비와 지연손해금을 요구하는 민사소송을 냈다. 법원은 법치주의와 사법부 독립을 훼손한 중대한 불법행위라고 봤다. 서부지법 폭동 가담자 5명 상대 손배소 제기

법원행정처, 복구비 11억7589만원 청구

법치주의 훼손한 중대 불법행위 판단

이미지 확대 지난해 1월 19일 서울서부지법 폭동 사태 직후 청사 내부가 파손된 모습. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난해 1월 19일 서울서부지법 폭동 사태 직후 청사 내부가 파손된 모습. 연합뉴스

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대법원 법원행정처가 지난해 1월 서울서부지법 폭동 사태의 주동자들을 상대로 파손 시설물 복구 비용 11억여원을 배상하라는 내용의 민사소송을 제기했다.법원행정처는 26일 서울서부지법 폭동 사태에 가담해 유죄 판결이 확정된 5명을 상대로 물적 피해 복구 비용 11억 7589만 9770원 및 지연손해금을 구하는 민사소송을 서울중앙지법에 제기했다고 밝혔다. 원고는 대한민국이고, 소관청은 법원행정처다.서울서부지법 폭동 사태는 지난해 1월 19일 윤석열 전 대통령에 대한 구속영장이 발부되자 지지자들이 법원에 난입해 시설물을 파괴하고 경찰관을 폭행한 사건이다. 이 사건으로 유리창, 출입문, 외벽, 내부 사무실 집기, 전산 설비 등 법원 청사 내 다수의 시설물이 파손됐다. 가담자들은 특수건조물침입, 특수공무집행방해 등의 혐의로 재판에 넘겨졌고 지난 4월 30일 대법원에서 유죄가 확정됐다.대법원 관계자는 “국가의 사법 작용이 이루어지는 법원 청사에 대한 집단적 폭력·파괴 행위로 소속 공무원들이 심각한 정신적 충격을 받았다”며 “단순한 기물 파손이나 폭력행위를 넘어 국민의 기본권 수호와 법치주의의 최후 보루인 법원의 기능과 권위를 심각하게 훼손한 중대한 불법행위”라고 밝혔다.이어 “헌정 질서를 문란케 하고 사법부의 독립을 정면으로 위협했다”면서 “법치주의와 민주주의의 근간을 뒤흔든 사건의 가담자들에게 법적 책임을 묻는 것은 꼭 필요하다”고 덧붙였다.