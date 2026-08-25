[포토] ‘보석 석방’ 명태균

세줄 요약 윤석열 전 대통령 부부에게 무상 여론조사 결과를 제공한 혐의로 1심에서 징역 1년 6개월을 선고받고 구속됐던 명태균 씨가 서울고법의 보석 인용으로 풀려났다. 재판부는 보석 신청을 받아들였고, 특검은 증거인멸 우려를 들어 기각을 요청했다. 서울고법, 명태균 보석 신청 인용

1심 징역 1년 6개월 후 법정구속

무상 여론조사 제공 혐의 재판 중

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윤석열 전 대통령에게 무상으로 여론조사 결과를 제공한 혐의로 1심에서 실형이 선고된 명태균 씨가 보석으로 풀려났다.24일 법조계에 따르면 서울고법 형사7부(부장판사 구회근)는 이날 명 씨의 보석 신청을 인용했다.보석은 구속된 피고인에게 보증금을 받거나 보증인을 세워 거주지와 사건 관련인 접촉 제한 등 일정한 조건을 걸고 풀어주는 제도다.명 씨는 이달 20일 보석 신청을 냈다. 그는 지난 21일 열린 보석 심문에서 “도주 우려 및 증거 인멸의 여지가 없다”고 주장했다. 또 “왼쪽 눈 시력이 3분의 1 수준으로 외래 진료받는 것이 하늘의 별 따기다. 진료를 나가면 수감자들이 특혜 시비를 건다”며 석방을 호소했다.반면 김건희 특검팀(특별검사 민중기)은 부산고법에서 진행 중인 ‘처남 휴대전화 은닉’ 사건의 경우 1심에서 유죄 판결이 나왔기 때문에 증거인멸의 우려가 없다는 명 씨의 주장은 타당하지 않다고 맞섰다.이어 “명 씨는 건강 관련 진단서 제출도 하지 않았으므로 보석 신청을 기각해 달라”라고 재판부에 요청했다.앞서 1심 재판부는 지난 7월 13일 정치자금법 위반 혐의로 기소된 명 씨에게 1심에서 징역 1년 6개월을 선고하고 증거 인멸의 우려가 있다며 그를 법정구속했다.명 씨는 2021년 4월부터 2022년 3월까지 총 2억7000만여 원 상당의 여론조사 결과를 윤 전 대통령 부부에게 58회 무상으로 제공한 혐의로 재판에 넘겨졌다.명 씨는 1심 판결에 불복해 항소했다. 명 씨와 윤 전 대통령에 대한 항소심 재판 다음 기일은 오는 9월 11일 오전 11시에 열린다.