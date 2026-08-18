사회 법원·검찰 [속보] 검찰, ‘강북 약물 연쇄살인’ 김소영에 사형 구형 정회하 기자 입력 2026-08-18 16:44 수정 2026-08-18 16:44 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/law/2026/08/18/20260818500196 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 ‘강북 모텔 연쇄살인’ 피의자 김소영. 서울북부지검 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘강북 모텔 연쇄살인’ 피의자 김소영. 서울북부지검 제공 [속보] 검찰, ‘강북 약물 연쇄살인’ 김소영에 사형 구형 정회하 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 검찰이 김소영에게 요구한 형량은? 사형 무기징역