“다이빙하러 갔는데 샤워하는 모습이 찍혔어요”…불법촬영 운영자 징역 2년 구형

세줄 요약 제주의 한 다이빙샵 운영자가 샤워하는 여성 손님을 창문을 통해 휴대전화로 두 차례 불법촬영한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 검찰은 반복 범행의 중대성을 들어 징역 2년을 구형했고, 선고는 10월 14일 예정이다. 다이빙샵 운영자, 여성 손님 불법촬영 혐의

창문 통해 샤워 장면 두 차례 촬영, 기소

검찰 징역 2년 구형, 선고 10월 14일 예정

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다이빙샵을 운영하면서 샤워하는 여성 손님을 불법촬영한 혐의로 재판에 넘겨진 30대에게 검찰이 징역형을 구형했다.16일 법조계와 연합뉴스 등에 따르면 제주지검은 지난 14일 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등 이용 촬영) 혐의로 불구속 기소된 30대 A씨에 대해 제주지법 형사3단독 김희진 부장판사 심리로 진행된 결심 공판에서 A씨에게 징역 2년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다.A씨는 다이빙샵을 운영하면서 지난해 7월부터 8월 사이 두 차례에 걸쳐 창문을 통해 손님이 샤워하는 모습을 휴대전화 동영상으로 촬영한 혐의로 재판에 넘겨졌다.검찰은 “반복적으로 여성이 샤워하는 모습을 촬영하는 등 중한 범죄를 저질렀다”고 구형 사유를 밝혔다.A씨 측 변호인은 “피고인은 깊이 반성하고 있으며, 다시는 같은 잘못을 되풀이하지 않겠다고 한다”면서 “합의를 위해 노력한 점과 초범인 점 등을 고려해 선처해 달라”고 했다.A씨도 “피해자분들께 죄송하다. 다시는 죄를 짓지 않겠다”고 말했다.A씨에 대한 선고 공판은 10월 14일 열린다.