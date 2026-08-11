[포토] 이진우 전 수방사령관, 종합특검 출석

세줄 요약 이진우 전 수방사령관이 수호신 TF 의혹과 관련해 종합특검에 처음 출석해 직권남용 권리행사방해 혐의 피의자 조사를 받았다. 특검은 수호신 TF가 비상계엄 준비 조직이었는지 의심하며, 계엄 당일 국회 병력 투입 지시 경위도 살피고 있다. 이진우 전 사령관, 종합특검 첫 출석

수호신 TF의 계엄 준비 의혹 수사

계엄 당일 병력 투입 지시 경위 조사

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3대 특검 이후 남은 의혹을 수사하는 권창영 2차 종합특별검사팀이 ‘수호신 태스크포스(TF)’ 의혹과 관련해 11일 이진우 전 육군 수도방위사령관을 소환했다.특검팀은 이날 오전 10시부터 이 전 사령관을 직권남용 권리행사방해 혐의 피의자 신분으로 조사 중이다. 이 전 사령관이 관련 의혹으로 특검팀에서 조사를 받는 것은 처음이다.이날 오전 9시 44분께 특검팀 사무실로 출석한 이 전 사령관은 ‘계엄 준비 목적으로 수호신 TF를 기획했느냐’는 취재진 질문에 “전혀 아니다”라며 “오늘 성실히 답변하겠다”고 말했다.이 전 사령관은 2024년 2월 수방사 내부에 대테러 특수임무 담당 부대인 수호신 TF를 만든 뒤 12·3 비상계엄 당일 국회 내 병력 투입을 지시한 혐의를 받는다.특검팀은 대테러부대로 만들어진 수호신 TF가 실제로는 비상계엄을 준비하기 위한 조직이었을 가능성을 의심하고 있다.이 전 사령관은 계엄 당일 오후 9시 48분께 조성현 전 수방사 제1경비단장(대령)에게 전화해 “수호신 TF를 소집하고 단장은 사령부로 들어와라”고 지시한 것으로 파악됐다.특검팀의 수사 기한은 오는 23일 종료된다. 특검팀은 남은 2주 동안 40명 안팎을 기소할 방침인 것으로 전해졌다.