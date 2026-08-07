합수본, 서울·경기·충북 등 선관위 압수수색…6·3 지방선거 ‘통계조작 의혹’ 수사확대

세줄 요약 검경 합동수사본부가 6·3 지방선거 투표 통계 조작 의혹을 확인하기 위해 중앙선관위와 서울·경기·충북 등 지역 선관위를 전방위 압수수색했다. 합수본은 투표율 허위 입력 정황과 내부 지침, 엑셀 파일 전송 기록 등을 확보해 수사 범위를 넓혔다. 중앙선관위·지역 선관위 전방위 압수수색

투표율 허위 입력·집계 오류 은폐 의혹

지침 메일·엑셀 파일 확보, 윗선 조사

이미지 확대 투표용지 부족 사태 합동수사본부가 지난달 23일 경기 과천시 중앙선거관리위원회를 압수수색하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 투표용지 부족 사태 합동수사본부가 지난달 23일 경기 과천시 중앙선거관리위원회를 압수수색하고 있다. 연합뉴스

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6·3 지방선거의 투표용지 부족 사태 등을 조사하는 검경 합동수사본부가 투표 통계 조작 의혹에 대한 수사를 확대하기 위해 중앙선거관리위원회와 서울·경기·충북 등 지역 선관위를 전방위 압수수색했다.합수본은 7일 “투표율 허위 입력 정황과 관련한 추가 증거를 확보하기 위해 중앙선관위를 비롯해 서울·경기·충북 선관위, 김포시·의왕시·진천군, 서초구·강남구 선관위 등에 압수수색에 나섰다”고 밝혔다. 지난달 23일 중앙선관위에 대한 강제수사를 진행했고, 관련자 조사와 자료 분석을 거쳐 지역 선관위까지 수사망을 확장한 것이다.압수수색 영장에는 공전자기록위작 및 공무집행방해 등 혐의가 기재된 것으로 파악됐다. 합수본은 선관위 실무자들이 지방선거 당일 시간별 투표자 수 집계 오류를 숨긴 채 선거관리시스템에 임의로 수치를 조정한 정황을 포착했다. 수정이 필요한 경우 사유를 보고한 뒤 상부 결재를 받아 수치를 바꿔야 하는 절차가 무시됐다는 것이다.합수본은 중앙선관위가 시도위원회에 보낸 메일도 확보했다. 해당 메일엔 “투표자 수 자료에 큰 오류가 없으면 다음 시간 보고 때 투표자 수를 가감해 보고해도 된다”는 취지의 지침이 적힌 것으로 확인됐다. 경기 김포시 등이 투표자 수의 오류 수정을 문의하자, 중앙선관위가 통계 조작 방식과 수치가 담긴 엑셀 파일을 전송한 기록도 나왔다. 시흥시에선 투표 당일 1시간 만에 3600여명의 투표자 수가 누락되는 ‘대규모 오류’가 발생한 것으로 나타났다.합수본은 이날 확보한 증거를 토대로 중앙선관위의 조작 지침이 작성된 경위와 목적, 노태악 전 중앙선관위원장 등 윗선의 개입 여부 등을 조사할 방침이다.