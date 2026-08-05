검사 영입전 나선 중수청… “유인책 부족” vs “과장급 이상은 가볼 만”

전국 검찰청 돌며 임용설명회

이미지 확대 5일 오후 전남광주 동구 지산동 광주지방검찰청에서 행정안전부 중대범죄수사청(중수청) 개청준비단 관계자들이 임용 설명회에 참석하기 위해 청사 안으로 들어가고 있다.

개청 준비단은 이날부터 오는 12일까지 19곳의 전국 검찰청을 돌면서 검사·수사관 대상 설명회를 연다. 2026.8.5

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개청 준비단은 이날부터 오는 12일까지 19곳의 전국 검찰청을 돌면서 검사·수사관 대상 설명회를 연다. 2026.8.5

연합뉴스

세줄 요약 행정안전부 중대범죄수사청 개청준비단이 검찰을 상대로 임용설명회를 시작했으나, 검찰 내부에서는 반응이 엇갈린다. 부산 등지에서 예상보다 많은 인원이 참석했지만 조직과 인사 기준이 구체화되지 않아 전직을 결정하기엔 이르다는 의견이 나왔다. 일부는 과장급 이상이면 고려할 만하다고 봤다. 중수청, 검찰 대상 임용설명회 시작

예상보다 많은 참석, 질문도 잇따라

검찰 내부는 유인책 부족에 미온적

2026-08-06 3면

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행정안전부 중대범죄수사청 개청준비단이 5일 검찰을 대상으로 중수청 임용설명회를 시작했다. 검찰 내부에서는 “유인책이 부족하다”는 의견과 “과장급 이상을 맡게 되면 가볼 만하다”는 입장이 공존하는 분위기다.개청준비단은 이날 부산지검·고검, 제주지검, 창원지검, 광주지검·고검에서 비공개로 임용설명회를 열었다. 부산에서는 200여명이 참석한 것으로 알려졌는데, 검사보다는 수사관 위주였다고 한다.예상보다 많은 인원이 몰리고 다양한 질문이 이어졌지만, 조직과 인사 기준이 구체화되지 않아 전직을 결정하기에는 이르다는 반응이 나왔다. 부산지검의 한 검사는 “구체적인 질문에도 명확한 답변은 나오지 않았다”며 “질문에 대부분 ‘검토 중이다’, ‘확정된 게 없다’는 답을 들었다”고 전했다. 행안부가 전날 발표한 임용령안에 따르면 검사장은 1급, 차장·부장검사는 2급, 경력 10년 이상 검사는 3급, 10년 미만 검사는 4급 상당으로 임용된다.검찰 내부는 일단 미온적인 분위기다. 한 부장검사는 “중수청 수사관이 돼서 직접 수사를 하더라도 공소청 검사가 허락해 줘야 영장을 청구할 수 있으니 경찰이랑 다를 게 없다”며 “정말 큰 메리트를 주지 않는 이상 중수청에 갈 생각이 없다”고 말했다. 통상 3급 대우를 받는 평검사가 중수청 수사관이 되면 4급 대우를 받는 점 때문에 저연차 검사들은 가지 않을 것이라는 지적도 나온다. 한 차장검사는 “실제 현장에서 수사를 담당할 6~10년차 검사가 급수까지 낮아진다면 ‘검사’를 포기하지 않을 것 같다”고 말했다.반면 중수청에서 경력을 쌓길 원하는 검사들이 있을 수 있다는 전망도 있다. 향후 변호사 전직을 고려하면 징검다리로 활용할 수 있다는 것이다. 한 15년차 검사는 “과장이나 팀장 등 책임자를 맡게 되면 커리어를 쌓기에 적합하다”며 “수사를 해왔고, 수사를 하고 싶은 사람이 중수청으로 옮긴 뒤 ‘중수청 출신 개업 1호’ 변호사를 노릴 수도 있다”고 했다.