‘무비자’ 중국인 2인조, 제주 돌며 금품 훔치다 걸렸다…실형 선고

세줄 요약 제주에 무비자로 들어온 중국인 2인조가 전통시장과 거리에서 소매치기와 절도를 반복하다 실형을 선고받았다. 이들은 유모차와 가방을 노려 현금과 지갑 등을 훔치거나 훔치려 했고, 법원은 범행 횟수와 피해 규모를 고려해 각각 징역 8개월과 1년을 선고했다. 제주 무비자 입국 중국인 2인조 실형 선고

전통시장·거리서 소매치기와 절도 반복

유모차·가방 노려 현금·지갑 등 훔침

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제주에 무비자 입국해 소매치기 행각을 벌인 중국인 일당이 실형을 선고받았다.31일 법조계에 따르면 제주지법 형사4단독(부장 전성준)은 특수절도 등 혐의로 구속기소된 50대 중국인 A(50대)씨에게 징역 8개월, B(50대)씨에게 징역 1년을 각각 선고했다.지난 3월 말 제주에 무사증(비자 없이 30일간 체류) 입국한 이들은 4월 12일 오전 제주의 한 전통시장에서 피해자가 끌고 가던 유모차에 걸려 있던 가방 속 지갑과 현금 등 100만원 상당 금품을 훔친 혐의를 받는다.이에 앞서 같은 달 7일 오후 9시쯤 다른 피해자가 팔에 매고 있던 가방 안에 들어 있던 시가 180만원 상당의 명품 지갑을 훔치려다가 들켜 미수에 그친 혐의도 있다.이들은 한 명이 피해자와 주변 행인 시선을 가린 사이 다른 한 명이 금품을 훔치는 방식으로 합동해 범행한 것으로 조사됐다.B씨의 경우 4월 6일과 10일에도 소매치기 행각으로 지갑과 휴대전화 등을 훔친 혐의도 있다.전 부장판사는 “피고인들은 국내에 입국한 지 며칠 지나지 않아 여러 차례 절도 범행을 했으며, 피해 회복이 전부 이뤄지지 않았다”며 “다만 범행을 자백하고 반성하고 있으며, A씨의 경우 한 피해자와 합의한 점 등을 고려했다”고 양형 이유를 설명했다.