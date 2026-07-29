구자현 검찰총장 대행 “진실 은폐되고 형사사법 체계 무너져”… 사퇴 검토

“1차 수사기관에 실효적 시정 못 해”

前지방변회장·일선 검사도 반발

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연합뉴스

세줄 요약 검찰 보완수사권을 삭제한 형사소송법 개정안이 국회 법사위 소위를 통과하자 구자현 검찰총장 대행이 강하게 반발했다. 그는 실체적 진실 발견이 어려워지고 국민 피해가 커질 수 있다며 우려를 밝혔고, 본회의 통과 시 거취를 고민하는 분위기도 전해졌다. 보완수사권 삭제 법안, 국회 소위 통과

구자현 대행, 진실 은폐·체계 붕괴 우려

본회의 통과 시 사퇴 가능성도 제기

2026-07-30 4면

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검사의 보완수사권을 삭제한 형사소송법 개정안이 국회 법사위 소위를 통과하자 구자현 검찰총장 직무대행은 29일 “진실은 은폐되고 대한민국의 형사사법 체계는 무너질 것”이라고 밝혔다. 검찰 안팎에서는 개정안이 국회 본회의를 통과하면 구 대행이 사퇴할 가능성이 있다는 우려가 나온다.구 대행은 이날 오전 입장문을 내고 “검찰 보완수사권 폐지 등 형사소송법 개정 논의의 내용과 그 방향성에 대해 무거운 마음과 함께 깊은 우려를 금할 수 없다”﻿고 밝혔다. 1차 수사기관에 대한 실효적인 점검·보완·시정 기능이 사라지면 그 피해가 국민에게 돌아갈 수 있다는 이유를 댔다.구 대행은 “국민들이 생각하는 제도 개혁은 ﻿범죄로부터 국민을 지키는 방향으로 이루어져야 한다는 것”이라며 “﻿모든 국민이 두텁게 법의 보호를 받고, 억울함을 호소하는 일이 없도록 부탁한다”고 덧붙였다. 대검은 설명자료를 별도로 내고 개정안에 대해 “실체적인 진실 발견에 한계가 있다”고 지적했다.휴가 중인 구 대행은 이날 대검 부장(검사장)들과 점심식사를 함께 했다. 거취 문제도 고민하고 있는 것으로 전해졌다. 검찰의 수사권이 완전 박탈되는 만큼 책임론도 제기되지만, 조직 안정을 위해 남아야 한다는 의견도 있다.전임 지방변호사회장 협의회는 성명을 내고 “검사의 보완수사권은 수사 단계에서 겪을지 모를 억울한 피해와 오판을 막아내는 시민들을 위한 강력한 안전벨트”라며 반대 입장을 밝혔다. 협의회는 “﻿송치 사건의 오류를 교정하는 검사 보완수사 기능까지 폐지하는 것은 신중해야 한다”고 밝혔다.검찰 내부도 반발했다. 강백신 대구고검 검사는 내부망에 “형사처벌을 최대한 미루거나 피해야 하는 부패한 권력자와 범죄자들에게는 기회의 땅이자 천국이 될 수 있다”고 올렸다.