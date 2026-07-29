구자현 검찰총장 대행 “진실 은폐되고 형사사법 체계 무너져”… 사퇴 검토

“1차 수사기관에 실효적 시정 못 해”
前지방변회장·일선 검사도 반발
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구자현 검찰총장 직무대행.
연합뉴스
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검사의 보완수사권을 삭제한 형사소송법 개정안이 국회 법사위 소위를 통과하자 구자현 검찰총장 직무대행은 29일 “진실은 은폐되고 대한민국의 형사사법 체계는 무너질 것”이라고 밝혔다. 검찰 안팎에서는 개정안이 국회 본회의를 통과하면 구 대행이 사퇴할 가능성이 있다는 우려가 나온다.
구 대행은 이날 오전 입장문을 내고 “검찰 보완수사권 폐지 등 형사소송법 개정 논의의 내용과 그 방향성에 대해 무거운 마음과 함께 깊은 우려를 금할 수 없다”고 밝혔다. 1차 수사기관에 대한 실효적인 점검·보완·시정 기능이 사라지면 그 피해가 국민에게 돌아갈 수 있다는 이유를 댔다.
구 대행은 “국민들이 생각하는 제도 개혁은 범죄로부터 국민을 지키는 방향으로 이루어져야 한다는 것”이라며 “모든 국민이 두텁게 법의 보호를 받고, 억울함을 호소하는 일이 없도록 부탁한다”고 덧붙였다. 대검은 설명자료를 별도로 내고 개정안에 대해 “실체적인 진실 발견에 한계가 있다”고 지적했다.
휴가 중인 구 대행은 이날 대검 부장(검사장)들과 점심식사를 함께 했다. 거취 문제도 고민하고 있는 것으로 전해졌다. 검찰의 수사권이 완전 박탈되는 만큼 책임론도 제기되지만, 조직 안정을 위해 남아야 한다는 의견도 있다.
전임 지방변호사회장 협의회는 성명을 내고 “검사의 보완수사권은 수사 단계에서 겪을지 모를 억울한 피해와 오판을 막아내는 시민들을 위한 강력한 안전벨트”라며 반대 입장을 밝혔다. 협의회는 “송치 사건의 오류를 교정하는 검사 보완수사 기능까지 폐지하는 것은 신중해야 한다”고 밝혔다.
이희원 서울시의원, 제12대 교육위원회 부위원장 선출… 교육감에 교육 현안 질의
서울시의회 교육위원회 이희원 의원(국민의힘·동작4)은 지난 27일 열린 교육위원회 회의에서 정근식 서울시교육감을 상대로 지방교육재정교부금의 효율적인 집행과 지역별 교육 현안을 집중 질의했다. 이 의원은 이번 회의를 통해 제12대 전반기 교육위원회 부위원장으로 선출됐다. 이 의원은 먼저 지방교육재정교부금 문제를 짚었다. 이 의원은 교부금 비율 자체를 낮추는 데는 반대한다는 입장을 분명히 하면서도, 예산이 취지에 맞게 쓰이고 있는지는 별개의 문제라고 지적했다. 이 의원은 “교부금은 많다, 적다의 문제가 아니라 ‘왜’라는 물음에 답할 수 있어야 한다”며 “국민이 납득할 수 있도록 이 예산이 왜 필요한지, 어떻게 쓰이는지 분명히 설명할 수 있어야 한다”고 말했다. 특히 이 의원은 지난 교육감 선거 당시 안경비, 교통비, 도서구입비 등 현금성 지원 공약이 남발되며 선심성 예산 집행으로 이어졌다고 지적했다. 또 각급 학교 진학 시 지급되는 ‘입학지원금’ 역시 본래의 취지와 다르게 쓰인 사례를 언급하며, 사용처를 엄격히 제한하는 등 제도적 보완 장치 마련을 촉구했다. 아울러 “AI 시대 교육 대전환이 요구되는 만큼, 예산을 단순 지원에 소진할 것이 아니라 아이들의 미
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검찰 내부도 반발했다. 강백신 대구고검 검사는 내부망에 “형사처벌을 최대한 미루거나 피해야 하는 부패한 권력자와 범죄자들에게는 기회의 땅이자 천국이 될 수 있다”고 올렸다.
세줄 요약
- 보완수사권 삭제 법안, 국회 소위 통과
- 구자현 대행, 진실 은폐·체계 붕괴 우려
- 본회의 통과 시 사퇴 가능성도 제기
2026-07-30 4면
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