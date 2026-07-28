“잘 곳 찾아?” 여중생과 모텔·차량서 3차례 성관계한 30대男 결국

세줄 요약 채팅 앱으로 알게 된 여중생을 통해 외박할 곳을 찾던 10대 피해자와 모텔·차량 등에서 3차례 성관계를 한 30대 남성이 미성년자 의제강간 혐의로 징역 2년을 선고받았다. 재판부는 합의가 없었지만 불법적 수단은 없었다고 봤다. 외박 찾던 여중생과 3차례 성관계 혐의

채팅 앱 통해 알게 된 뒤 모텔·차량서 범행

청주지법, 미성년자 의제강간 징역 2년 선고

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외박할 곳을 구하고 있던 여중생과 모텔·차량 등에서 성관계를 한 30대 남성이 징역 2년을 선고받았다.28일 법조계에 따르면 청주지법 형사22부(부장 한상원)는 최근 미성년자 의제강간 혐의로 불구속 기소된 A씨에게 징역 2년을 선고했다.재판부는 피고인의 재판 출석 상황 등을 고려해 법정구속하지는 않았다.A씨는 2024년 8~10월 충북 진천군 소재 모텔과 자신의 차량 등에서 10대 B양과 3차례 성관계를 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.그는 채팅 애플리케이션(앱)을 통해 알게 된 다른 여중생을 통해 외박할 곳을 구하고 있던 B양을 소개받은 후 연락을 주고받다가 범행한 것으로 조사됐다.한 부장판사는 “피고인은 피해자와 합의하지 못했지만, 이 사건 범행 과정에서 피해자에게 유형력이나 기망·유인 등 불법적 수단을 쓴 것으로는 보이지 않는 점을 유리한 정상으로 참작했다”고 양형 이유를 밝혔다.