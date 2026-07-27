[속보] 법원 “尹 ‘변호사 소개·건진법사’ 관련 발언, 공직선거법 위반”

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[속보] 법원 “尹 ‘변호사 소개·건진법사’ 관련 발언, 공직선거법 위반”

윤예림 기자
입력 2026-07-27 14:35
수정 2026-07-27 14:44
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세줄 요약
  • 윤 대통령 발언, 허위사실 공표 판단
  • 변호사 소개 부인, 공직선거법 위반 인정
  • 건진법사·김건희 교류 발언도 허위 판단
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윤석열 전 대통령이 지난해 9월 26일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 ‘특수공무 집행 방해, 직권남용 권리행사 방해 혐의’ 첫 재판에 출석해 있다. 사진공동취재단
윤석열 전 대통령이 지난해 9월 26일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 ‘특수공무 집행 방해, 직권남용 권리행사 방해 혐의’ 첫 재판에 출석해 있다. 사진공동취재단


법원 “尹, 윤우진에게 변호사 소개했다고 봐야”

법원 “尹 ‘변호사 소개 안했다’ 발언은 허위사실 공표”

법원 “尹 ‘변호사 소개’ 발언, 공직선거법 위반 인정”

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법원 “尹 ‘김건희와 건진법사 안 만나’ 허위사실 공표 고의”



법원 “尹 건진법사 관련 발언도 공직선거법 위반”
윤예림 기자
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