[속보] 법원 “尹 ‘변호사 소개·건진법사’ 관련 발언, 공직선거법 위반”

법원이 윤 대통령이 윤우진 전 세무서장에게 변호사를 소개하지 않았다는 발언과 김건희 여사와 건진법사를 만나지 않았다는 발언을 허위사실 공표로 판단했다. 재판부는 두 발언 모두 공직선거법 위반에 해당한다고 봤다.

윤 대통령 발언, 허위사실 공표 판단

변호사 소개 부인, 공직선거법 위반 인정

건진법사·김건희 교류 발언도 허위 판단