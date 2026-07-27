[속보] 법원 “尹 ‘변호사 소개·건진법사’ 관련 발언, 공직선거법 위반”

세줄 요약
- 윤 대통령 발언, 허위사실 공표 판단
- 변호사 소개 부인, 공직선거법 위반 인정
- 건진법사·김건희 교류 발언도 허위 판단
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윤석열 전 대통령이 지난해 9월 26일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 ‘특수공무 집행 방해, 직권남용 권리행사 방해 혐의’ 첫 재판에 출석해 있다. 사진공동취재단
법원 “尹, 윤우진에게 변호사 소개했다고 봐야”
법원 “尹 ‘변호사 소개 안했다’ 발언은 허위사실 공표”
법원 “尹 ‘변호사 소개’ 발언, 공직선거법 위반 인정”
법원 “尹, 건진법사와 2013년부터 알았고 김건희도 함께 교류”
법원 “尹 ‘김건희와 건진법사 안 만나’ 허위사실 공표 고의”
법원 “尹 건진법사 관련 발언도 공직선거법 위반”
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