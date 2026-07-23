[포토] ‘특검 조사 출석’ 원희룡 전 장관

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[포토] ‘특검 조사 출석’ 원희룡 전 장관

입력 2026-07-23 14:11
수정 2026-07-23 14:11
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원희룡 전 국토교통부 장관이 23일 양평고속도로 사업 백지화 과정에서 적법 절차를 지키지 않았다는 의혹 등 조사를 위해 경기도 과천시 2차 종합특검 사무실로 출석하며 취재진에 입장을 밝히고 있다.

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