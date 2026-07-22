[속보] 법원, 오세훈 2100만원 불법 정치자금 수수 인정

법원이 오세훈 시장의 2100만원 불법 정치자금 수수를 인정했다. 명태균에게 여론조사를 의뢰할 동기와 실제 의뢰 가능성도 상당하다고 봤고, 후원자가 낸 1000만원과 다른 조사비 대납도 정치자금으로 판단했다.

오세훈 2100만원 불법 정치자금 수수 인정

명태균 여론조사 의뢰 동기와 가능성 인정

후원자 대납 조사비 정치자금 판단