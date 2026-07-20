‘외유성 출장 의혹’ 선관위 첫 강제 수사

노태악, 두 차례 부인과 유럽 방문

투표용지 부족·채용 비리도 조사

이미지 확대 검경 합동수사본부가 20일 노태악 전 중앙선관위원장의 외유성 출장 의혹과 관련해 사무실 등에 대한 강제 수사에 나섰다. 사진은 이날 합수본 관계자들이 과천 중앙선관위를 압수수색하는 모습.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 검경 합동수사본부가 20일 노태악 전 중앙선관위원장의 외유성 출장 의혹과 관련해 사무실 등에 대한 강제 수사에 나섰다. 사진은 이날 합수본 관계자들이 과천 중앙선관위를 압수수색하는 모습.

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세줄 요약 검경 합동수사본부가 노태악 전 중앙선관위원장의 외유성 출장 의혹에 대해 처음으로 압수수색에 나섰다. 배우자 동반 해외 출장 미기재 논란과 직원들의 관광지 국외 출장 횡령 의혹도 함께 수사했다. 투표용지 부족 사태와 채용비리 의혹까지 조사 범위를 넓히고 있다. 노태악 전 위원장 외유성 출장 의혹 첫 강제 수사

배우자 동반 해외 출장 미기재 논란과 횡령 의혹

투표용지 부족·채용비리 등 선관위 전반 수사

2026-07-21 10면

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투표용지 부족 사태와 중앙선거관리위원회 비위 등을 수사하는 검경 합동수사본부가 20일 노태악 전 중앙선관위원장의 ‘외유성 출장 의혹’에 대해 압수수색에 나섰다. 노 전 위원장의 외유 의혹과 관련한 강제 수사는 이번이 처음이다.합수본은 이날 노 전 위원장의 업무상 횡령 등 혐의에 대해 중앙선관위와 선관위원장 사무실 등에 대한 압수수색을 진행했다. 압수수색 영장 피의자로는 노 전 위원장과 성명불상의 선관위 직원들이 적시됐다.합수본은 지난 2일 선관위의 외유 의혹 관련 국민의힘 미디어법률단장을 불러 고발인 조사를 했다.노 전 위원장은 선관위원장 재직 시절 두 차례에 걸쳐 배우자와 동반 해외 출장을 다녀왔다는 의혹이 제기됐다. 노 전 위원장은 2022년 12월 호주·뉴질랜드, 2024년 11월 독일·에스토니아, 2025년 11월 덴마크·스웨덴 등을 다녀왔는데 이 중 호주·뉴질랜드 출장을 제외한 두 차례 출장에 배우자가 동행한 것으로 파악됐다. 해외 출장에 배우자가 동행했다는 내용이 선관위 공개 보고서에 명시되지 않으면서 논란이 커졌다.노 전 위원장은 국회 국정조사특별위원회에서 “제가 먼저 (부부 동반 출장을) 요구한 바는 없다”며 “지금까지 그렇게 해왔고 아무런 이의 제기한 바도 없어 특별히 큰 의문을 갖지 않았다”고 말했다.노 전 위원장 외에도 직원 466명이 몰디브, 방콕, 코타키나발루, 피렌체 등 유명 관광지에 107회에 걸쳐 국외 출장을 다녀와 업무상 횡령 의혹도 제기됐다.지난달 9일 출범 후 투표용지 부족 사태와 관련해 중앙선관위와 서울시선관위, 선관위 서버 등에 대한 압수수색을 진행했고, 선거 당일 현장에서 근무했던 지자체 및 선관위 공무원들을 참고인 신분으로 불러 조사하고 있다. 선거 당일 투표용지 부족 사태를 인지한 경위와 대응 여부의 적절성 등을 검토하고 있는 것으로 전해졌다. 이밖에도 채용비리 의혹 등에 대해서도 살펴보고 있다.