장윤기, 범행 전 여고생 알았던 정황… 檢 “사실관계 확인되면 공소장 변경”

휴대전화 포렌식서 계획범죄 흔적

초기 수사팀, 인지하고도 조사 안 해

檢, 광주청 압수수색… 수뇌부 수사

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세줄 요약 광주 여고생 살해범 장윤기가 범행 전부터 피해자를 알고 있었을 가능성이 제기됐다. 경찰 특별수사단은 휴대전화 포렌식에서 관련 정황을 확인하고 사실관계를 따지고 있다. 검찰은 일면식이 없다는 주장이 뒤집히면 공소장을 바꾸겠다고 밝혔다. 범행 전 피해자 인지 정황 포착

휴대전화 포렌식으로 단서 확보

검찰, 공소장 변경 가능성 시사

2026-07-16 12면

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광주 여고생 살해범 장윤기(23)가 범행 전부터 피해자를 알았을 것으로 추정되는 정황을 경찰이 발견하고 수사를 이어가고 있다. 검찰은 ‘피해자와 일면식 없다’고 했던 장윤기의 주장이 뒤집히는 근거가 나오면 공소장을 변경할 방침이다.경찰청 국가수사본부 특별수사단은 15일 광주경찰청에서 진행한 중간 수사 결과 브리핑에서 이런 내용을 공개했다. 특별수사단은 장윤기가 범행 훨씬 이전부터 피해자인 고 이채원(16)양을 일방적으로 알고 있던 것으로 추정되는 정황을 확인하고 사실관계를 확인하고 있다며 이같이 설명했다. 이런 정황은 디지털 포렌식 과정에서 확보한 휴대전화(공기계)에서 발견됐다. 다만 특별수사단은 수사가 진행 중인 사안이라는 이유로 구체적인 내용을 공개하지는 않았다.특별수사단 관계자는 “이양은 장윤기를 알지 못했지만, 장윤기가 이양을 계획적으로 노린 흔적으로 볼 만한 정황이 있다”﻿고 말했다. 이어 “사실관계가 확인되면 ﻿공개하겠다”고 덧붙였다. 살인 사건을 담당한 광산경찰서 수사팀도 이런 정황을 초기에 인지했지만 수사하지 않은 경위에 대해서도 특별수사단은 수사하고 있다.그동안 경찰 수사 과정에서 우발적 범행이라고 주장해온 장윤기는 13일 광주지법에서 열린 2차 공판에서 성범죄 목적의 범행을 인정했다.한편 광주지검은 이날 기자단 간담회에서 “피해자와 일면식 없는 관계라던 장윤기의 주장이 뒤집히는 근거가 있다면 공소장을 변경할 것”이라고 밝혔다. 검찰 관계자는 “만약 피해자를 사전에 알고 있었다면 양형 요소의 중요한 자료 중 하나가 된다”며 “재판에 당연히 반영해야 할 내용”이라고 설명했다.광주지검은 이날 광주경찰청 청장실과 부장실 등을 전격 압수수색하며 경찰 수뇌부로 수사를 전면 확대했다.