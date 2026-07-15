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[포토] ‘특검 2차 출석’ 조성현 전 수방사 1경비단장

입력 2026-07-15 10:18
수정 2026-07-15 10:18
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조성현 전 육군 수도방위사령부 제1경비단장이 15일 내란 중요임무 종사 혐의 피의자 조사를 위해 경기 과천 2차 종합특검으로 출석하고 있다.

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