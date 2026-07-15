사회 법원·검찰 [포토] ‘특검 2차 출석’ 조성현 전 수방사 1경비단장 입력 2026-07-15 10:18 수정 2026-07-15 10:18 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/law/2026/07/15/20260715800001 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 조성현 전 육군 수도방위사령부 제1경비단장이 15일 내란 중요임무 종사 혐의 피의자 조사를 위해 경기 과천 2차 종합특검으로 출석하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 조성현 전 단장이 조사받는 혐의는 무엇인가? 내란 중요임무 종사 직무유기