특검, ‘계엄 가담 혐의’ 심우정 구속영장 청구

박성재 지시받고 검사 파견 검토

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세줄 요약 2차 종합특검이 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포에 가담한 혐의를 받는 심우정 전 검찰총장과 전무곤 전 대검 기획조정부장에게 구속영장을 청구했다. 특검은 계엄사 합동수사본부 검사 파견 검토와 비상계엄 하 재판 관할 문건 작성 관여를 의심하고 있다. 특검, 심우정 전 총장 구속영장 청구

계엄사 검사 파견 검토·문건 작성 관여 의심

전무곤 전 부장검사도 같은 혐의로 청구

2026-07-15 10면

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3대 특검 이후 남은 의혹을 수사하는 2차 종합특검(특별검사 권창영)이 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포에 가담했다는 혐의를 받는 심우정 전 검찰총장에게 구속영장을 청구했다.특검은 14일 언론 공지에서 “심 전 총장에 대해 내란중요임무종사 및 직권남용권리행사방해 혐의로 구속영장을 청구했다”고 밝혔다. 전무곤 전 대검찰청 기획조정부장(검사장)도 같은 혐의로 구속영장이 청구됐다.심 전 총장은 비상계엄 선포 당일인 2024년 12월 3일 박성재 전 법무부 장관의 지시를 받고 계엄사령부 합동수사본부에 검사 파견을 검토한 혐의 등을 받는다. 박 전 장관은 계엄 선포 당일 국무회의에 참석한 뒤 법무부로 돌아와 실·국장 등 10명이 참석한 간부회의를 소집했고, 이 자리에서 검찰국에 ‘합수부 검사 파견을 검토하라’고 지시한 것으로 조사됐다. 특검팀은 박 전 장관이 계엄 선포 당일 오후 11시부터 이튿날 새벽까지 심 전 총장과 세 차례 통화한 사실을 두고 파견 지시가 전달된 것으로 의심하고 있다.서울중앙지법 형사합의33부(부장 이진관)는 지난달 22일 내란중요임무종사 혐의로 기소된 박 전 장관에게 징역 25년을 선고하면서 “박 전 장관이 계엄 이후 심 전 총장에게 검사 등 인력 파견을 지시했다”고 판단했다.심 전 총장은 계엄 선포 직후 ‘비상계엄 하 재판 관할’ 문건을 작성하는 데 관여한 혐의도 있다. 비상계엄 하의 재판 및 수사 관할을 정리해 놓은 자료로, 계엄 뒤 군사법원 관할로 가는 범죄의 대응 방안을 논의했다는 게 특검팀 시각이다.반면 도이치모터스 수사 무마 의혹 관련 혐의(직권남용권리행사방해)는 이번 영장 청구 범죄사실에 포함되지 않은 것으로 파악됐다.