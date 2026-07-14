김어준 1심 벌금 2000만원…이동재 명예훼손 혐의 인정

검찰 기소 2년 3개월 만에 1심 선고

법원 “피해자 정신적 고통 상당”

이미지 확대 방송인 김어준씨가 14일 서울 도봉구 서울북부지법에서 열린 이동재 전 채널A 기자에 대한 정보통신망법상 명예훼손 혐의 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.7.14. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 방송인 김어준씨가 14일 서울 도봉구 서울북부지법에서 열린 이동재 전 채널A 기자에 대한 정보통신망법상 명예훼손 혐의 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.7.14. 뉴스1

정보통신망법상 명예훼손 등 혐의로 재판에 넘겨진 김씨의 선고기일에서 이같이

판결했다.

2024년 4월 김씨가 재판에 넘겨진 지 2년 3개월 만에 나온 사법부 첫 판단이다.

앞서 검찰은 지난 5월 15일 결심공판 때 김씨에게 징역 1년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다.

세줄 요약 방송인 김어준이 이동재 전 채널A 기자의 명예를 훼손한 혐의로 1심에서 벌금 2000만원을 선고받았다. 재판부는 발언 횟수가 적지 않고 피해자의 정신적 고통이 크다고 봤다. 김씨는 허위 인식이 없었다며 혐의를 부인했다. 1심, 김어준 벌금 2000만원 선고

이동재 전 기자 명예훼손 혐의 인정

반복 발언·정신적 고통 판단

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이동재 전 채널A 기자의 명예를 훼손한 혐의를 받는 방송인 김어준(58)씨에 대해 1심 재판부가 벌금 2000만원을 선고했다.서울북부지법 형사14단독 강경묵 판사는 14일재판부는 “범행 횟수가 적지 않고 피해자(이 전 기자)가 상당한 정신적 고통을 받았다”며 “피해자가 피고인에 대한 엄벌을 원하고 있다”고 판시했다.선고 후 김씨는 ‘피해자에게 할 말이 있나’, ‘사과할 생각이 있나’ 등 취재진의 질문에 답하지 않고 법원을 떠났다.김씨는 2020년 4월부터 같은 해 10월까지 TBS 라디오 ‘김어준의 뉴스공장’과 유튜브 ‘다스뵈이다’ 등 매체를 통해 이 전 기자가 이철 전 밸류인베스트코리아 대표에게 “유시민 전 노무현재단 이사장에게 돈을 줬다고 거짓말로 제보하라”고 종용했다는 취지의 발언을 반복해 이 전 기자의 명예를 훼손한 혐의를 받는다.이에 대해 김씨는 최강욱 전 더불어민주당 의원이 소셜미디어(SNS)에 올린 내용을 참고한 것이라 허위임을 인식하지 못했다며 혐의를 부인해 왔다. 또 개인적인 의견이나 비평에 해당하는 부분이라는 점도 강조했다.앞서 이 전 기자는 2022년 2월 김씨를 고소했다. 경찰은 그해 10월 김씨를 증거 불충분을 이유로 사건을 불송치했으나, 검찰의 재수사 요청을 받고 이듬해 9월 검찰에 송치했다.