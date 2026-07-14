30대 회사원이 호텔서 10대 간음… “10만원 지급해 성적수치심” 징역형

세줄 요약 30대 회사원이 카카오톡 오픈채팅으로 알게 된 10대와 지난해 의정부의 호텔에서 만나 간음하고 10만원을 지급한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 법원은 아동·청소년을 상대로 한 성매수의 죄책이 가볍지 않다며 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했다. 카카오톡 오픈채팅으로 알게 된 10대와 성매수

의정부 호텔서 간음 뒤 10만원 지급한 혐의

법원 징역 1년 집행유예 2년 선고

이미지 확대 법원·판결 자료 이미지. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 법원·판결 자료 이미지. 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

10대를 상대로 성매수를 한 혐의로 재판에 넘겨진 30대 회사원이 징역형 집행유예를 선고받았다.14일 뉴시스에 따르면 의정부지법 형사13부(부장 김성식)는 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반(성매수 등) 혐의 등으로 불구속기소 된 30대 A씨에게 최근 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했다.A씨는 카카오톡 오픈채팅을 통해 알게 된 10대 B양과 지난해 1월 경기 의정부시에서 만나 호텔로 이동해 간음하고 10만원을 지급하는 등 성적 수치심을 주는 행위를 한 혐의를 받는다.재판부는 “피고인이 왜곡된 성적 욕망을 해소하기 위해 판단 능력이 미약한 아동·청소년인 피해자의 성을 대가를 지급하고 매수한 것으로 죄책이 가볍지 않고 피해자로부터 용서받지 못했다”고 판시했다.다만 “범행을 인정하고 재범하지 않을 것을 다짐하고 있는 점 등 모든 양형 조건을 종합해 형을 정했다”고 덧붙였다.