검찰, 강원도청 5개 부서 압수수색

이미지 확대 검찰은 14일 오전 강원도청 본청 5개 사무실을 대상으로 압수수색했다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 검찰은 14일 오전 강원도청 본청 5개 사무실을 대상으로 압수수색했다. 연합뉴스

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검찰이 강원도청 본청 사무실 5곳에 대해 강제수사에 나섰다.수원지검 여주지청은 14일 오전 도청 본청에 수사관들을 보내 압수수색을 진행하고 있다. 압수수색은 대변인실, 정책실, 투자유치과, 총무과, 지능정보정책과 등에서 이뤄지고 있다.수사 대상은 전 강원도정 정무직 공무원의 피소 사건과 관련된 것으로 알려졌다. 검찰은 특정 인사의 채용과 관련한 자료도 총무과에 요청한 것으로 확인됐다.도 관계자는 “얼마 전에 특정 혐의와 관련한 공문이 왔고, 오늘 오전 압수수색 영장 제시 과정에서 특정 혐의가 언급된 것으로 안다”면서 “민선 9기와는 무관한 일”이라고 말했다.