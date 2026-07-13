[포토] ‘명태균 여론조사 수수’ 윤석열, 징역 2년

세줄 요약 서울중앙지법이 명태균 씨로부터 여론조사를 무상으로 받은 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에게 징역 2년을 선고했다. 재판부는 김건희 여사와의 묵시적 공모와 공천 영향력 행사도 인정했고, 명 씨는 징역 1년 6개월과 함께 법정 구속됐다. 윤석열 전 대통령, 명태균 여론조사 무상수수 유죄

서울중앙지법, 징역 2년과 추징금 1396만여 원 선고

김건희 여사 무죄와 대비, 항소 방침 밝혀

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정치 브로커 명태균 씨로부터 여론조사를 무상으로 받은 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령이 1심에서 실형을 선고받았다.공범으로 별도 기소된 김건희 여사는 앞서 1·2심에서 모두 무죄를 선고받았다. 같은 사건을 두고 재판부에 따라 유무죄 판단이 엇갈린 것이다.서울중앙지법 형사합의33부(부장 이진관)는 13일 정치자금법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 윤 전 대통령에게 징역 2년에 추징금 1396만여 원을 선고했다.같은 혐의로 함께 기소된 명 씨에게는 징역 1년 6개월을 선고했다.불구속 상태로 재판받아온 명 씨는 증거인멸 우려가 있다는 이유로 이날 법정에서 구속됐다.앞서 민중기 특별검사팀은 윤 전 대통령에게 징역 4년과 추징금 1억 3720만원을, 명 씨에게는 징역 3년을 각각 구형했다.재판부는 윤 전 대통령이 배우자 김 여사와 공모해 2021년 6월∼2022년 3월 명 씨로부터 총 2억 7000만여 원 상당 여론조사 58회를 무상으로 받았다는 혐의사실 중 14회 무상수수에 대해 유죄를 인정했다.범행으로 얻은 재산상 이익은 2792만여 원으로 산정했다.아울러 윤 전 대통령이 여론조사 수수 대가로 명 씨에게 국민의힘 김영선 전 의원의 공천을 약속했으며, 이후 장제원 당시 대통령 당선인 비서실장을 통해 당 공천에 영향력을 행사했다고 인정했다.재판부는 “김 여사는 여론조사 시기, 내용, 방식, 공표 여부 등에 관해 명태균에게 위임했고, 윤 전 대통령은 이런 내용을 전달받아 묵시적으로 동의했다”며 “이로써 윤 전 대통령 부부와 명 씨 사이 여론조사 제공에 관해 순차적·암묵적인 의사 합치가 있었다”고 판단했다.명 씨가 일방적으로 여론조사를 제공했을 뿐, 먼저 의뢰하거나 대가를 약속한 적 없다는 윤 전 대통령 측 주장은 받아들이지 않았다.재판부는 “명 씨가 (자신의 여론조사업체인) 미래한국연구소의 영업을 목적으로 일방적으로 제공했다면 한 번에 그쳤어야 한다”며 “제공 횟수, 기간, 부부와 명 씨의 관계를 고려할 때 어떠한 합의도 없이 일방적으로 무상 제공했다고 보기 어렵다”고 판단했다.또 부부와 명 씨 사이 별도 계약서가 작성되지 않았고, 명 씨가 여론조사 결과를 부부뿐 아니라 다른 사람들에게 제공했다 하더라도 여론조사에 관한 합의가 있었다는 사실을 부정하진 않는다고 덧붙였다.아울러 “윤 전 대통령은 여론조사의 구체적 사항에 관해 명 씨에게 일임한 것으로 보인다”며 “명 씨는 당시 스스로 판단에 따라 조사 시기와 방식 등을 택했기 때문에 일일이 윤 전 대통령 부부에게 보고하고 지시받아야 한다고 볼 수 없다”고 짚었다.재판부는 윤 전 대통령에 대한 양형 이유를 밝히며 “명 씨로부터 여론조사를 받은 경위, 그로 인해 발생한 효과에 비춰보면 피고인의 행위는 정치 불신을 키워 민주주의 발전에 대한 국민 신뢰를 저해한다”고 질타했다.이어 “그럼에도 수사기관에서 ‘명 씨가 여론조사를 하는 줄 몰랐다’ 등 객관적인 증거와 배치된 주장을 하고, 법원에서도 특검팀의 신문에 대해 ‘증거가 있나요? 증거 내세요’라고 되묻기도 했다”며 “잘못에 상응하는 처벌이 불가피하다”고 강조했다.명 씨에 대해선 “피고인의 범행은 민주정치의 건전한 발전을 도모하는 정치자금법의 취지를 훼손한다”며 “그런데도 법정에서 납득 어려운 주장을 하는 등 반성하지 않는 태도를 보였다”고 질책했다.이번 판결은 김 여사가 같은 혐의로 별도 기소돼 1·2심에서 무죄를 선고받은 것과 정면 배치된다.김 여사 사건을 담당한 1·2심 재판부는 명 씨가 윤 전 대통령 부부뿐 아니라 다른 사람들에게도 여론조사를 제공했기 때문에 부부가 여론조사 비용만큼의 재산상 이익을 얻었다고 볼 수 없어 혐의가 성립하지 않는다고 봤다.명 씨가 부부로부터 의뢰받거나 이들과 협의해 여론조사를 실시한 게 아니라는 점도 무죄 판결의 근거로 제시했다.이날 선고 후 윤 전 대통령의 변호인단은 “김 여사 사건은 1심과 2심에서 모두 무죄가 선고됐는데, 사실관계가 완전히 같은 사건을 두고 일부 유죄가 나온다는 게 이해하기 어렵다”며 “항소해 다툴 것”이라고 밝혔다.또 윤 전 대통령이 선고 후 변호인단에 “나는 괜찮은데 우리 사법부 미래가 걱정이다”라는 말을 남겼다고 전했다.특검팀 측은 “이 사건에 대해 비로소 국민 법 감정에 부합하는 판결이 선고돼 매우 의미 있다”며 “같은 공소사실 사건에 대해 무죄가 선고돼 많은 우려를 했던 게 사실인데, 재판부에서 여러 주장과 증거를 세심하게 살펴 현명한 판단을 해준 것 같다”고 말했다.