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대법원, 월드뱅크와 ‘세종법률문화상’ 신설

김희리 기자
김희리 기자
입력 2026-07-08 00:37
수정 2026-07-08 00:37
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‘사법 발전 기여’ 국내외 2명 포상

대법원이 사법제도 발전과 정의 실현에 기여한 인물에게 포상하는 ‘세종법률문화상’을 신설한다고 7일 밝혔다.

제1회 세종법률문화상은 대법원과 월드뱅크가 공동 주최한다. 시상식은 제20회 아시아·태평양 대법원장 회의가 열리는 주간인 오는 9월 16일 그랜드하얏트 호텔에서 진행될 예정이다.

수상자는 국내외 1명씩 총 2명이다. 최종 수상자는 추천기관의 추천을 받은 뒤 세종법률문화상 심사위원회 심사를 거쳐 결정된다. 포상 자격은 ▲‘법의 지배’ 확립에 기여 ▲법률문화 창달·보급 및 사법제도 발전에 기여 ▲사회적 약자 보호 및 사법 접근성 향상에 기여 ▲국제적 사법 교류 및 협력 확대에 기여 ▲세종대왕의 민본적 법치주의 이념을 실천한 개인 또는 단체다.

법원행정처는 후보자 추천을 위해 이날부터 오는 16일까지 대국민 공모를 진행한다. 국민 누구나 후보자를 추천할 수 있다. 대국민 공모로 접수된 후보자는 내부 검증을 거쳐 법원행정처장 명의로 세종법률문화상 심사위원회에 추천될 예정이다.

김희리 기자
2026-07-08 23면
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