[포토] 하츠투하츠, 청소년 마약 예방 홍보대사 위촉

세줄 요약 대검찰청이 아이돌그룹 하츠투하츠를 청소년 마약 예방 홍보대사로 위촉했다. 온라인과 SNS를 통한 마약 유통이 늘며 청소년 노출이 커진 만큼, 예방 중심 정책을 알리고 건강한 선택을 응원하는 캠페인을 펼치기로 했다. 하츠투하츠, 청소년 마약 예방 홍보대사 위촉

온라인·SNS 마약 유통 확산, 청소년 노출 우려

예방 중심 캠페인과 국제 홍보 활동 추진

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대검찰청이 1일 ‘청소년 마약 예방 홍보대사’로 아이돌그룹 하츠투하츠를 위촉했다.대검은 이날 보도자료를 내어 최근 온라인과 사회관계망서비스(SNS)를 통한 마약류 유통이 늘면서 청소년들도 마약 범죄에 쉽게 노출되고 있다며 예방 정책의 일환으로 홍보대사를 위촉했다고 설명했다.마약 범죄에 엄정 대응하는 동시에 청소년들이 처음부터 마약을 접하지 않도록 예방하겠다는 취지다.이번 캠페인 메시지는 ‘하츠온(Hearts On), 꿈을 켜고 미래를 밝히다’로, 청소년들의 건강한 선택을 응원하는 내용이다.대검은 “글로벌 소통 역량과 건강한 이미지를 가진 하츠투하츠의 청소년 마약 예방 홍보 활동을 통해 전 세계 청소년들에게 마약 예방의 중요성을 알리고 국제사회에 우리나라의 마약 예방 정책을 전달하는 중요한 역할을 할 것으로 기대한다”고 밝혔다.대검은 앞으로 하츠투하츠와 함께 숏폼(짧은 영상)을 제작하는 등 다양한 마약 예방 홍보활동에 나설 계획이다.오는 9월 서울에서 열리는 제33회 ‘마약류퇴치국제협력회의’에서도 하츠투하츠와 함께 청소년 마약 예방 활동을 국제사회에 소개할 예정이다.대검은 “앞으로도 마약 범죄에 대해서 법과 원칙에 따라 엄정하게 대응하는 한편, 청소년들이 마약의 위험으로부터 안전하게 성장할 수 있도록 예방 중심 정책을 지속해 확대하겠다”고 했다.