[속보] 법원 “김건희, 알선 명목 반클리프 목걸이·티파니 브로치 수수”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 FIFA 북중미 월드컵
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[속보] 법원 “김건희, 알선 명목 반클리프 목걸이·티파니 브로치 수수”

김소라 기자
김소라 기자
입력 2026-06-26 14:31
수정 2026-06-26 14:58
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 법원, 김건희 청탁 대가 수수 정황 적시
  • 반클리프·티파니·그라프 등 고가품 거론
  • 금거북이·세한도·시계까지 수수 의혹
이미지 확대
목걸이·시계·그림···‘매관매직’ 김건희 1심 선고
목걸이·시계·그림···‘매관매직’ 김건희 1심 선고 김건희 여사가 26일 서울 서초구 중앙지방법원에서 열린 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(알선수재) 부정청탁및금품등수수의금지에관한법률위반 증거인멸 등에 대한 선고 공판에 출석하고 있다. 서울중앙지방법원 제공. 재판매 및 DB 금지) 2026.6.26/뉴스1


[속보] 법원 “김건희, 알선 명목 반클리프 목걸이·티파니 브로치 수수”

[속보] 법원 “김건희, 2천만원대 그라프 귀걸이도 청탁 대가 수수”

[속보] 법원 “김건희, 국가교육위원장 임명청탁 대가 금거북이 수수”

[속보] 법원 “김건희, 세한도 복제품 수수도 이배용 인사청탁 명목”

[속보] 법원 “김건희, 사업 청탁 명목 바쉐론콘스탄틴 시계 수수”
김소라 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
김건희가 수수한 고가 물품들의 성격은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 FIFA 북중미 월드컵
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로