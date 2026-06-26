[속보] 법원 “김건희, 알선 명목 반클리프 목걸이·티파니 브로치 수수”

법원이 김건희 씨가 알선과 인사·사업 청탁의 대가로 반클리프 목걸이, 티파니 브로치, 그라프 귀걸이, 금거북이, 바쉐론콘스탄틴 시계 등을 수수한 정황을 공개했다. 이배용 전 위원장 관련 세한도 복제품도 거론됐다.

법원, 김건희 청탁 대가 수수 정황 적시

반클리프·티파니·그라프 등 고가품 거론

금거북이·세한도·시계까지 수수 의혹